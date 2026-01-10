Mareggiata a Fiumicino: onde in calo dopo il picco, spiagge invase da tronchi e detriti

E’ ancora intensa, nella tarda mattinata, la mareggiata che da circa 36 ore sta sferzando anche i 24 chilometri del litorale di Fiumicino. Dopo aver raggiunto il picco all’alba, con circa 3 metri, le onde ora sono in progressivo calo e, a quanto verificato, non hanno lasciato dietro di sé particolari criticità facendo tirare un sospiro di sollievo ai balneari, in particolare a Fregene. A Fiumicino il segno è stato lasciato più che altro dai grossi tronchi e rifiuti trascinati sulle spiagge dalla corrente e sulle scogliere alla foce del Tevere. Parzialmente allagato il piazzale prima del vecchio faro. A Fregene, mentre su oltre 800 metri di litorale sud la diga soffolta, già completata, fornisce relativa protezione, timori c’erano per la zona centrale, colpita da erosione: l’acqua si è spinta a ridosso delle scogliere ma non sono segnalate, al momento, conseguenze.

