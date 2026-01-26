Marte, comunicazioni ristabilite: Perseverance e Curiosity tornano a “parlare” con la Terra

Le comunicazioni tra la Terra e Marte sono ufficialmente ripartite. Dopo alcune settimane di interruzione, la NASA ha confermato il pieno ripristino dei contatti con i rover Perseverance e Curiosity, protagonisti dell’esplorazione scientifica del Pianeta Rosso. L’annuncio è arrivato attraverso il profilo ufficiale dell’agenzia spaziale statunitense sul social X, con un messaggio breve ma eloquente: “Forte e chiaro“. Il blackout delle comunicazioni, iniziato a dicembre, non è stato causato da guasti o problemi tecnici, ma da un evento astronomico tanto prevedibile quanto inevitabile: la congiunzione solare di Marte. Ogni 2 anni circa, infatti, la Terra e Marte si trovano su lati opposti del Sole. In questa configurazione, la nostra stella si interpone tra i 2 pianeti, rendendo estremamente difficile – e rischioso – lo scambio di segnali radio.

“È come trovarsi ai lati opposti di un enorme falò“, spiega la NAS. “Noi non possiamo vedere Marte, e i nostri lander, rover e sonde orbitanti non possono vedere noi“. Il problema non è solo la distanza o l’ostacolo visivo: le particelle cariche emesse dal Sole possono interferire con le comunicazioni, causando distorsioni e perdite di dati. Per questo motivo, durante la congiunzione, le missioni marziane entrano in una modalità di sicurezza e operatività ridotta.

Perseverance, attivo dal 2021 nel cratere Jezero, e Curiosity, operativo dal 2012 nel cratere Gale, hanno trascorso questo periodo in una sorta di “stand by intelligente”. I rover hanno continuato a effettuare osservazioni e misurazioni limitate, archiviando i dati raccolti nelle memorie di bordo, in attesa di poterli trasmettere sulla Terra una volta ristabilito il collegamento.

Con la fine della congiunzione solare, i segnali hanno ricominciato a viaggiare senza ostacoli tra i 2 pianeti. La ASA ha confermato che entrambi i rover hanno ripreso a trasmettere i dati accumulati a partire da metà dicembre, consentendo agli scienziati di analizzare nuove informazioni sulla geologia, l’atmosfera e la storia climatica di Marte.

La ripresa delle comunicazioni segna anche il ritorno alla piena operatività delle missioni. Curiosity continua il suo lavoro di esplorazione e analisi chimica delle rocce marziane, mentre Perseverance prosegue nella ricerca di tracce di vita microbica passata e nella raccolta di campioni che, in futuro, potrebbero essere riportati sulla Terra.

Questo silenzio temporaneo, programmato e gestito con precisione, ricorda quanto l’esplorazione spaziale sia legata non solo alla tecnologia, ma anche ai ritmi e alle geometrie del cosmo. Anche quando Marte tace, però, i suoi esploratori robotici non smettono di lavorare.