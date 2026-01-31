Meditazione e microgravità: la nuova missione verso la ISS

A febbraio un nuovo equipaggio partirà verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per un programma di ricerca unico. Crew Dragon di SpaceX, con 4 membri a bordo, decollerà dal Kennedy Space Center in Florida per un soggiorno di 8 mesi dedicato a esperimenti scientifici e manutenzione. La NASA sarà rappresentata dalla comandante Jessica Meir, al suo secondo viaggio nello spazio, e dal pilota Jack Hathaway. Con loro, la francese Sophie Adenot, specialista dell’Agenzia Spaziale Europea e seconda donna francese astronauta, e il cosmonauta russo Andrey Fedyaev. Meir e Adenot parteciperanno a uno studio sulla meditazione e la consapevolezza, esplorando come queste pratiche possano migliorare il benessere degli astronauti durante le missioni.

Altri esperimenti indagheranno gli effetti della microgravità sugli occhi, concentrandosi sulla sindrome neuro-oculare associata al volo spaziale (SANS), che può causare appiattimento dei bulbi oculari e alterazioni visive. I dati raccolti saranno fondamentali per future missioni sulla Luna e su Marte.

Il lancio, inizialmente previsto per il 15 febbraio, è stato anticipato all’11 febbraio a seguito dell’evacuazione prematura di un precedente equipaggio. Tuttavia, la vicinanza temporale con la missione Artemis II verso la Luna potrebbe ancora influenzare la data di partenza.