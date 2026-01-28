Meloni a Niscemi, vertice con la Protezione Civile

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sta partecipando un una riunione operativa nel Comune di Niscemi

Frana Niscemi drone

Giorgia Meloni ha raggiunto Niscemi dopo un sopralluogo aereo sull’area colpita dalla frana, effettuato a bordo di un elicottero insieme al capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano. Il presidente del Consiglio si è poi recato in municipio con Ciciliano per prendere parte a una riunione operativa con l’amministrazione locale e con i responsabili impegnati nella gestione della vasta frana, che ha costretto all’evacuazione di oltre 1.500 persone dalla zona rossa. Al centro dell’incontro, la valutazione dello stato dell’emergenza e la definizione degli interventi necessari.

