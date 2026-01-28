Meloni a Niscemi, vertice con la Protezione Civile

Giorgia Meloni ha raggiunto Niscemi dopo un sopralluogo aereo sull’area colpita dalla frana, effettuato a bordo di un elicottero insieme al capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano. Il presidente del Consiglio si è poi recato in municipio con Ciciliano per prendere parte a una riunione operativa con l’amministrazione locale e con i responsabili impegnati nella gestione della vasta frana, che ha costretto all’evacuazione di oltre 1.500 persone dalla zona rossa. Al centro dell’incontro, la valutazione dello stato dell’emergenza e la definizione degli interventi necessari.