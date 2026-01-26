Messico nella morsa di gelo e piogge torrenziali: allerta per l’arrivo di un fronte freddo

Il Servizio meteorologico nazionale messicano ha emesso un avviso urgente per l’arrivo di condizioni climatiche estreme causate da un fronte freddo e da una massa d’aria artica. Sebbene la terza tempesta invernale si stia allontanando verso gli Stati Uniti, i suoi effetti residui faranno colare a picco le temperature nel Nord e nel Centro del Paese. Nelle zone montuose di Chihuahua, Durango e Coahuila si prevedono temperature minime fino a -15°C all’alba di martedì 27 gennaio. Mentre le regioni settentrionali affrontano il gelo, il Sud-Est è minacciato da precipitazioni violente. Stati come Veracruz, Oaxaca e Chiapas sono in allerta per piogge torrenziali che potrebbero causare inondazioni.

Il fenomeno porterà anche il cosiddetto evento “Norte”, con venti intensi e moto ondoso agitato lungo il Golfo del Messico. Infine, è prevista la caduta di neve o nevischio sulle alte vette del Pico de Orizaba e del Cofre de Perote, completando un quadro meteorologico critico.