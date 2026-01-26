Messico nella morsa di gelo e piogge torrenziali: allerta per l’arrivo di un fronte freddo

Allerta meteo in Messico: mentre le regioni settentrionali affrontano il gelo, il Sud-Est è minacciato da precipitazioni violente con rischio inondazioni

allerta freddo messico

Il Servizio meteorologico nazionale messicano ha emesso un avviso urgente per l’arrivo di condizioni climatiche estreme causate da un fronte freddo e da una massa d’aria artica. Sebbene la terza tempesta invernale si stia allontanando verso gli Stati Uniti, i suoi effetti residui faranno colare a picco le temperature nel Nord e nel Centro del Paese. Nelle zone montuose di Chihuahua, Durango e Coahuila si prevedono temperature minime fino a -15°C all’alba di martedì 27 gennaio. Mentre le regioni settentrionali affrontano il gelo, il Sud-Est è minacciato da precipitazioni violente. Stati come Veracruz, Oaxaca e Chiapas sono in allerta per piogge torrenziali che potrebbero causare inondazioni.

Il fenomeno porterà anche il cosiddetto evento “Norte”, con venti intensi e moto ondoso agitato lungo il Golfo del Messico. Infine, è prevista la caduta di neve o nevischio sulle alte vette del Pico de Orizaba e del Cofre de Perote, completando un quadro meteorologico critico.

Leggi altri articoli di IL METEO NEL MONDO