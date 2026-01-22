Messina, intervento immediato sulla Strada Agricola Provinciale Mastrissa-Buderi-Giardini | FOTO

Sopralluogo operativo questa mattina lungo la Strada Agricola Provinciale Mastrissa-Buderi-Giardini, a seguito delle criticità emerse dopo le recenti piogge che avevano reso il tratto difficilmente percorribile e potenzialmente pericoloso per residenti e mezzi agricoli. Alla verifica sul posto hanno preso parte il Vice Sindaco di Taormina Alessandra Cullurà, la Consigliera Metropolitana Carmelina Bambara, la consigliera comunale Jenny Gullotta e il funzionario di zona della Città Metropolitana di Messina Gaetano Maggioloti, che hanno constatato direttamente lo stato di dissesto della carreggiata, aggravato dallo scorrimento delle acque e dall’accumulo di fango e detriti.

La strada riveste in questo periodo un ruolo strategico per la viabilità, in quanto è attualmente utilizzata per decongestionare il traffico locale in conseguenza dei recenti eventi atmosferici che hanno danneggiato e, in più tratti, interrotto il transito sul lungomare di Giardini Naxos, rendendo necessario il ricorso a percorsi alternativi. A seguito del sopralluogo, l’intervento è stato immediatamente eseguito. I mezzi meccanici sono entrati in azione per la pulizia del tracciato, la regimentazione delle acque, la risagomatura del fondo stradale e il ripristino della viabilità, consentendo così di ristabilire condizioni di maggiore transitabilità.

L’azione tempestiva rientra nell’attività di monitoraggio e manutenzione del territorio portata avanti dalla Città Metropolitana di Messina, con particolare attenzione alle strade agricole, infrastrutture fondamentali per l’economia locale e per il collegamento delle aree rurali. L’attenzione resterà alta anche nei prossimi giorni, con ulteriori verifiche programmate lungo la rete viaria provinciale per garantire continuità negli interventi di manutenzione e messa in sicurezza.