Meteo Algeria: neve abbondante e piogge torrenziali mettono in ginocchio il territorio | FOTO

Le regioni interne dell’Algeria centro-orientale stanno attraversando una fase invernale pienamente strutturata, con condizioni meteo che richiamano i classici episodi di gennaio più severi. Fin dalle prime ore della giornata, l’ingresso di aria fredda di origine nord-occidentale ha innescato un deciso calo delle temperature e un peggioramento diffuso del tempo, riportando neve e piogge intense su vaste aree del Paese.

Neve diffusa sui rilievi dell’interno

Sui principali massicci montuosi dell’altopiano, l’inverno si è manifestato senza esitazioni. Le alture del settore di Sétif e dell’area degli Aurès sono state interessate da nevicate abbondanti, capaci di imbiancare rapidamente le cime e le zone poste oltre i 1.000 metri di quota. In queste aree, l’orografia gioca un ruolo determinante: l’aria fredda in scorrimento da nord-ovest viene sollevata lungo i versanti interni, favorendo la condensazione e precipitazioni nevose persistenti.

Sui rilievi più elevati, il manto nevoso si presenta continuo e compatto, a conferma di una stagione invernale attiva che, anche quest’anno, sta trovando il suo culmine nel mese di gennaio. Non si tratta di un evento eccezionale, ma di una dinamica coerente con la climatologia delle zone montuose orientali algerine, spesso esposte alle irruzioni fredde provenienti dal Mediterraneo occidentale.

Piogge intense e criticità lungo la costa

Mentre l’interno del Paese è alle prese con la neve, lungo la fascia costiera settentrionale il maltempo si manifesta sotto forma di rovesci di pioggia intensi, localmente temporaleschi. In alcune aree urbane, le precipitazioni concentrate in poche ore hanno determinato allagamenti localizzati, soprattutto nei settori più depressi e in prossimità dei corsi d’acqua minori.

Questi episodi evidenziano ancora una volta la vulnerabilità idraulica di alcune zone costiere, dove l’elevata intensità delle piogge può trasformarsi rapidamente in deflussi superficiali e accumuli d’acqua improvvisi. Le autorità invitano alla massima prudenza, in particolare nelle ore successive ai temporali, quando il rischio di piene rapide resta elevato.

Un gennaio dal volto autenticamente invernale

Il quadro meteorologico complessivo conferma come gennaio rappresenti il cuore della stagione fredda per le regioni interne dell’Algeria. Il persistere di correnti settentrionali mantiene attive condizioni favorevoli a nuove nevicate sui rilievi e a fasi instabili lungo la costa, delineando uno scenario invernale ben definito e destinato a proseguire anche nei prossimi giorni.