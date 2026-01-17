Meteo Algeria, neve tra le dune del Sahara: Ain Sefra sorprende ancora con un paesaggio invernale | FOTO e VIDEO

Nel cuore del Nord Africa, là dove il deserto sembra dominare senza eccezioni, la natura ha offerto ancora una volta uno spettacolo sorprendente. La località di Ain Sefra, nel sud-ovest dell’Algeria, è tornata sotto i riflettori per una nevicata significativa che ha imbiancato rilievi e porzioni di paesaggio desertico, regalando immagini di forte impatto visivo e grande risonanza mediatica. Ain Sefra è spesso definita la “Porta del Sahara”: si trova infatti ai margini settentrionali del deserto, a oltre 1.000 metri di altitudine, in un’area dove l’orografia gioca un ruolo chiave nel modulare il clima locale. Proprio questa combinazione di quota, altopiani e rilievi circostanti consente, in particolari configurazioni atmosferiche, un raffreddamento più marcato rispetto alle pianure sahariane interne.

Durante l’ultima ondata fredda, l’arrivo di aria fredda di origine polare dal Mediterraneo occidentale ha innescato le condizioni ideali per la neve: temperature sufficientemente basse, precipitazioni attive e un efficace raffreddamento notturno. Il risultato è stato un contrasto cromatico straordinario, con il bianco della neve a stagliarsi sulle tipiche tonalità ocra e rosse del deserto.

Un fenomeno raro ma non isolato

Sebbene possa sembrare eccezionale, la neve ad Ain Sefra non è un evento del tutto inedito. Episodi simili si sono verificati anche nel 2016, nel 2018 e più recentemente nel 2025, con accumuli visibili persino sulle dune e sui rilievi dell’area di Jebel Mekther e Mekales. La ripetizione di questi eventi conferma come il confine tra clima mediterraneo invernale e ambiente sahariano possa, in determinate circostanze, diventare sorprendentemente labile.

Un segnale climatico da osservare

Oltre alla suggestione delle immagini, le nevicate nel Sahara rappresentano un interessante indicatore climatico locale. Mostrano l’interazione tra le grandi circolazioni invernali del Mediterraneo e le regioni semi-aride nordafricane, dove anche lievi variazioni bariche e termiche possono generare fenomeni intensi, seppur di breve durata.

Ain Sefra imbiancata resta così non solo un evento spettacolare, ma anche un caso di studio per comprendere meglio la variabilità atmosferica alle basse latitudini. Un promemoria eloquente di come, persino ai margini del Sahara, l’inverno possa ancora sorprendere.