Meteo, alluvioni lampo sulla costa turca: la provincia di Mersin travolta da rovesci estremi e piene improvvise

Nelle ultime ore la provincia di Mersin, lungo la costa meridionale della Turchia, è stata investita da una fase di maltempo severo che sta generando inondazioni lampo e allagamenti diffusi, con impatti significativi sia nei centri urbani sia nelle aree agricole. I settori più colpiti risultano i distretti costieri di Mezitli ed Erdemli, oltre all’area metropolitana della città di Mersin, dove l’acqua ha invaso rapidamente strade, sottopassi e zone depresse.

Piogge intense e risposta idrologica immediata

Le precipitazioni si stanno manifestando sotto forma di rovesci temporaleschi ad alta intensità, con quantitativi concentrati in intervalli di tempo molto brevi. Questo tipo di distribuzione pluviometrica è tipica degli episodi di flash flood nelle regioni costiere del Mediterraneo orientale, dove bacini idrografici di dimensioni ridotte rispondono in modo estremamente rapido agli impulsi piovosi più intensi. In diverse aree urbane l’acqua ha trasformato le vie di comunicazione in canali di scorrimento improvvisati, mentre nelle zone rurali e agricole si segnalano campi allagati e difficoltà per la viabilità locale.

Il ruolo della circolazione atmosferica e dell’orografia

Dal punto di vista meteorologico, l’evento è legato all’azione di una circolazione depressionaria attiva sul Mediterraneo orientale, capace di convogliare verso la costa meridionale turca un flusso molto umido dai quadranti meridionali. Questo richiamo caldo-umido, impattando contro i rilievi del massiccio del Tauro, che si innalzano bruscamente a breve distanza dalla linea di costa, viene forzato a salire, favorendo sollevamento orografico e la rigenerazione continua delle celle temporalesche.

In tali configurazioni, i massimi di pioggia tendono a concentrarsi proprio tra la fascia costiera e i settori pedemontani, con accumuli che possono raggiungere valori molto elevati nell’arco di 48–72 ore. La persistenza delle strutture convettive e la loro parziale stazionarietà aumentano in modo significativo il rischio di fenomeni alluvionali rapidi.

Fattori aggravanti e vulnerabilità del territorio

A rendere la situazione particolarmente critica contribuiscono diversi fattori: suoli già umidi per le piogge dei giorni precedenti, forte urbanizzazione lineare lungo la costa, presenza di sottopassi e infrastrutture viarie che favoriscono il ristagno dell’acqua e la canalizzazione dei deflussi. In questo contesto, anche precipitazioni di durata limitata possono produrre effetti sproporzionati, con piene improvvise di torrenti minori e canali urbani.

Evoluzione a breve termine e monitoraggio

Nelle prossime ore il livello di attenzione resta elevato sull’intera fascia costiera di Mersin. Ulteriori impulsi convettivi potrebbero innescare nuovi episodi di flash flooding, soprattutto se le linee temporalesche dovessero mantenersi quasi stazionarie. In una situazione così dinamica, il nowcasting assume un ruolo centrale: l’analisi in tempo reale dei radar meteorologici, dei dati di fulminazione e dell’interazione con l’orografia locale è fondamentale per individuare tempestivamente le aree più esposte ai rain rate estremi.

L’episodio in corso rappresenta un esempio emblematico di come la combinazione tra forzanti sinottiche, orografia marcata e assetto urbano costiero possa amplificare il rischio idrogeologico nel Mediterraneo orientale, rendendo eventi di questo tipo particolarmente insidiosi e difficili da gestire sul piano operativo.