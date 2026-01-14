Meteo Balcani, tregua effimera: neve e gelo torneranno presto protagonisti

Nella prima parte della settimana la Bulgaria e i Balcani centrali continueranno a vivere una fase relativamente tranquilla dal punto di vista meteorologico. Le temperature si manterranno superiori alle medie stagionali, con un contesto prevalentemente stabile e senza fenomeni di rilievo, un quadro che risulta quasi anomalo considerando il periodo dell’anno. Questa parentesi mite, tuttavia, ha i giorni contati. Le analisi sinottiche europee indicano infatti un cambiamento di scenario ormai imminente. Tra mercoledì e giovedì, una massa d’aria di origine artica, sostenuta dall’espansione di un robusto campo di alta pressione sulla Russia europea, inizierà a scivolare verso sud-ovest. Il movimento sarà inizialmente lento ma progressivo, coinvolgendo dapprima l’Europa centrale e successivamente l’area balcanica, segnando il ritorno di una circolazione decisamente più invernale.

A partire da venerdì 16 gennaio, l’afflusso di correnti fredde nord-orientali determinerà un netto calo delle temperature sulla Bulgaria, accompagnato da un aumento dell’instabilità. Le prime precipitazioni interesseranno gran parte del Paese: inizialmente si tratterà di piogge, ma il raffreddamento degli strati più bassi dell’atmosfera favorirà una rapida trasformazione in neve, soprattutto nelle regioni settentrionali e nord-orientali. Particolare attenzione è rivolta alla pianura danubiana, dove la probabilità di un nuovo e significativo manto nevoso risulta elevata.

La catena dei Balcani svolgerà ancora una volta un ruolo chiave, fungendo da barriera naturale. Questo elemento orografico tenderà a limitare la penetrazione delle precipitazioni verso le regioni meridionali del Paese, accentuando il contrasto climatico tra nord e sud. Nelle aree di Plovdiv, Stara Zagora e lungo la costa del Mar Nero, le precipitazioni resteranno perlopiù piovose, ma in un contesto di temperature in forte diminuzione e con venti nord-orientali in rinforzo, capaci di accentuare la sensazione di freddo.

Nel complesso, l’evoluzione attesa segna un ritorno deciso dell’inverno sui Balcani, con il baricentro del freddo destinato a spostarsi verso l’Europa sud-orientale nel corso del fine settimana. Una dinamica che potrebbe avere ulteriori sviluppi e che merita un monitoraggio costante nei prossimi giorni.