Meteo, Belgio sotto la neve: accumuli fino a 40 cm nelle Ardenne e inverno pieno sulle Hautes Fagnes | FOTO

Nel cuore dell’inverno, il Belgio è tornato a sperimentare condizioni pienamente invernali, con nevicate persistenti che tra la notte e la mattinata hanno interessato in modo particolare le Ardenne e l’area delle Hautes Fagnes. L’evento si inserisce in un contesto sinottico ben definito, caratterizzato dal transito di una onda depressionaria accompagnata da aria fredda in quota, capace di mantenere temperature prossime o inferiori allo zero già a quote relativamente modeste. Le zone collinari e montuose dell’est del Paese hanno beneficiato delle condizioni ideali per la neve al suolo. A Logbiermé, località situata intorno ai 550 metri di altitudine, le segnalazioni indicano accumuli compresi tra 20 e 40 centimetri, con un manto nevoso continuo e compatto che ha trasformato il paesaggio in uno scenario tipicamente alpino.

La neve, caduta con temperature basse e umidità contenuta, si presenta a grana fine e asciutta, segno di una massa d’aria fredda ben strutturata e stabile.

Nevicate diffuse anche tra 400 e 500 metri

Non solo le quote più elevate: anche le alte colline tra 400 e 500 metri, come l’area di La Reid, hanno registrato spessori significativi. Qui la neve si è accumulata progressivamente nel corso della notte e del primo mattino, grazie a rovesci ripetuti che hanno trovato un terreno già raffreddato e favorevole all’attecchimento. Queste zone rappresentano una fascia di transizione cruciale, dove l’orografia inizia a giocare un ruolo determinante nell’intensificazione delle precipitazioni.

Il ruolo dell’orografia e dell’aria fredda

Dal punto di vista meteorologico, l’episodio è spiegabile con la combinazione tra aria fredda marittima instabile e il sollevamento orografico indotto dai rilievi ardennesi. Le correnti, costrette a risalire i versanti, hanno dato origine a bande nevose più persistenti rispetto alle pianure circostanti, favorendo accumuli localmente rilevanti anche con intensità precipitativa non eccezionale.

Impatti e attenzione alla viabilità

Con 20–40 cm di neve al suolo, le criticità non mancano: strade secondarie, tratti boschivi e pendii risultano particolarmente insidiosi, soprattutto dove lo sgombero è più difficile. Le temperature prossime allo zero mantengono elevato il rischio di ghiaccio e neve compressa, rendendo indispensabile l’uso di equipaggiamento invernale e una guida prudente.

Un episodio che conferma come, nelle giuste condizioni sinottiche, le Ardenne belghe possano ancora vivere fasi di inverno autentico, con accumuli nevosi degni delle regioni montane dell’Europa centrale.