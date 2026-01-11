Meteo Bulgaria, Valle del Mesta imbiancata: il segnale che il crudo inverno è entrato nel vivo | VIDEO

La prima neve stagionale ha fatto la sua comparsa anche a Gotse Delchev, nel sud-ovest della Bulgaria, segnando un passaggio meteorologicamente significativo verso una fase più coerente con l’inverno. Pur trattandosi di un episodio ancora contenuto negli accumuli, l’evento assume un valore simbolico e climatico rilevante, perché indica il consolidamento di un assetto atmosferico più freddo e favorevole alla persistenza del manto nevoso nella valle del fiume Mesta. Gotse Delchev si trova in una posizione geografica strategica, incastonata tra i massicci del Pirin e dei Rodopi, un contesto orografico che spesso amplifica gli effetti delle perturbazioni invernali. In presenza di cicloni mediterranei in risalita dai quadranti sud-occidentali, l’aria umida viene convogliata verso l’interno, dove può interagire con masse d’aria più fredde intrappolate nei bassi strati della valle. Questo meccanismo favorisce precipitazioni più efficaci e, nei casi giusti, la trasformazione della pioggia in neve anche a quote relativamente modeste.

Dal punto di vista climatico, l’area rientra in un regime continentale temperato, caratterizzato da inverni non estremi ma capaci di produrre episodi nevosi significativi quando le condizioni sinottiche risultano favorevoli. Le temperature medie di gennaio si collocano attorno allo zero termico, un valore che consente al manto nevoso di attecchire e persistere almeno per brevi periodi, soprattutto durante le fasi di stabilità fredda.

Durante l’inverno, la valle del Mesta riceve quantitativi di precipitazione moderati, ma una parte non trascurabile cade sotto forma di neve. Le dinamiche più efficaci si verificano quando correnti fredde da nord o nord-est riescono a interagire con fronti umidi mediterranei: in questi casi, la struttura chiusa della valle favorisce un raffreddamento più marcato e un’intensificazione locale dei fenomeni.

La prima neve osservata in questi giorni rappresenta quindi l’inizio di una fase stagionalmente più coerente, soprattutto per i rilievi circostanti, dove l’innevamento tende a consolidarsi con maggiore facilità. Un segnale che, pur senza eccessi, restituisce al sud-ovest della Bulgaria un inverno più autentico, in linea con la sua climatologia e con il ruolo chiave dell’orografia nel modellare il tempo della regione.