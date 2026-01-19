Meteo, Calabria sotto un’intensa fase di maltempo: criticità in aumento, piogge eccezionali con punte già di 230 mm nel catanzarese

Il maltempo ha ormai pienamente raggiunto la Calabria, dando avvio a una fase atmosferica particolarmente complessa che sta già producendo criticità diffuse su diverse aree della regione. Dalla mattinata di ieri, piogge persistenti e continue stanno interessando soprattutto i settori interni e ionici, dove l’interazione tra correnti umide meridionali e orografia locale sta esaltando l’effetto Stau, determinando accumuli pluviometrici di rilievo. In numerose località dell’entroterra calabrese si sono già registrati quantitativi di pioggia eccezionali, in alcuni casi superiori ai 200 mm, valori che in pieno inverno corrispondono a una quota significativa della pioggia media mensile.

I bacini idrografici minori risultano quindi rapidamente saturi, con un aumento del rischio di ruscellamenti, allagamenti e risposte idrauliche improvvise, specie nelle aree collinari e pedemontane.

Ecco alcuni valori registrati dalle stazioni meteo Arpacal:

San Sostene Alaco : 231.4 mm

: Stilo : 216.4 mm

: Chiaravalle Centrale : 189.8 mm

: Santa Caterina dello Ionio : 164.2 mm

: Squillace : 164.1 mm

: Fabrizia – Cassari : 158.8 mm

: Petronà : 156.2 mm

: Petilia Policastro : 135.2 mm

: Stignano : 133.6 mm

: Albidona : 123.4 mm

: Palermiti : 122.4 mm

: Petrizzi : 117.1 mm

: Caulonia : 115.5 mm

: Fabrizia : 112.4 mm

: Cotronei: 101.6 mm

Nelle prossime ore la situazione è destinata a peggiorare ulteriormente. Le proiezioni indicano un’ulteriore intensificazione delle precipitazioni sulle aree interne del Reggino, del Catanzarese e del Crotonese, dove le piogge potranno mantenere carattere persistente e localmente intenso. Al contrario, lungo alcuni tratti delle coste ioniche potrebbe verificarsi una temporanea attenuazione dei fenomeni, legata alla diversa distribuzione delle correnti e delle bande precipitanti.

La giornata di domani si preannuncia però come la più critica dell’intero episodio. Il sistema depressionario in transito sul Mediterraneo è infatti atteso in ulteriore approfondimento, evolvendo in un ciclone mediterraneo capace di innescare precipitazioni molto violente lungo le coste ioniche calabresi, accompagnate da raffiche di vento intense e da mareggiate significative, con onde che potranno superare i 6–7 metri sui litorali esposti.

Contestualmente, l’ingresso di aria più fredda determinerà un calo generalizzato delle temperature, favorendo il ritorno di condizioni pienamente invernali in montagna. Sui rilievi della Sila e del Pollino sono attese nevicate abbondanti, con accumuli che nelle zone più esposte e orientali potrebbero superare abbondantemente il metro, e localmente avvicinarsi o superare il metro e mezzo. Questo scenario comporta possibili disagi alla viabilità montana e un aumento del rischio di isolamento per alcune località interne.

Nel complesso, la Calabria si trova ad affrontare una fase di maltempo severo e prolungato, in cui la combinazione di piogge estreme, vento forte, mare agitato e neve abbondante in quota richiede massima attenzione e monitoraggio continuo. Seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare comportamenti prudenti sarà fondamentale per ridurre i rischi nelle aree più vulnerabili del territorio.

