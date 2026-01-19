Meteo, Canale di Sicilia impraticabile: mare oltre i 6 metri, pescherecci costretti a fermarsi e rientri bloccati verso Mazara del Vallo

Venti orientali di burrasca e onde molto lunghe rendono la navigazione estremamente critica, soprattutto lungo le rotte al traverso tra Lampedusa e la Sicilia occidentale

Maltempo Sicilia pescherecci bloccati
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © MeteoWeb

Il rientro dei pescherecci diretti verso Mazara del Vallo si sta rivelando estremamente complesso a causa di una fase meteomarina di eccezionale severità che interessa l’intero Canale di Sicilia. In queste ore il mare aperto è dominato da venti orientali molto tesi e da un moto ondoso imponente, con onde che superano diffusamente i sei metri e condizioni operative proibitive anche per unità abituate a navigare in mare formato. Alla base della situazione vi è il ciclone Harry particolarmente profondo, posizionato tra lo Ionio e il bacino centro-meridionale del Mediterraneo. Questa configurazione sinottica accentua il gradiente barico tra Africa settentrionale e Sicilia, attivando un flusso persistente di levante che si intensifica progressivamente sul Canale di Sicilia. In mare aperto le raffiche possono superare i 90–100 km/h, generando un fetch esteso che alimenta onde lunghe, potenti e ben organizzate, tipiche di un mare grosso o molto grosso.

Mare agitato Sicilia - fonte: quotidianodiragusa.it

Il settore compreso tra Lampedusa e la costa sud-occidentale siciliana risulta tra i più penalizzati. Qui il moto ondoso raggiunge valori prossimi ai gradi più elevati della scala Douglas, con marosi irregolari e frangenti energici che rendono difficoltosa qualsiasi rotta non perfettamente allineata al vento e all’onda dominante. Le zone sottovento alle isole offrono solo una protezione parziale: al di fuori dei ridossi, il mare torna rapidamente a condizioni proibitive.

Particolarmente sfavorevole è la tratta Lampedusa–Mazara del Vallo. In questa configurazione, la navigazione avviene quasi interamente al traverso rispetto sia al vento sia al treno d’onda principale. Ciò comporta rollii violenti e continui, forti sollecitazioni strutturali, rischio di imbarco d’acqua e una sensibile riduzione della stabilità dinamica, soprattutto per i pescherecci di media e piccola stazza.

Per questo motivo molte imbarcazioni sono costrette a rinviare il rientro, scegliendo di attendere in aree riparate sottovento, in attesa di una finestra meteomarina più favorevole. Solo un graduale colmamento del minimo depressionario, accompagnato da un indebolimento o da una rotazione dei venti, potrà consentire un abbassamento significativo del moto ondoso e rendere nuovamente praticabile la rotta verso la costa siciliana. In uno scenario come questo, la prudenza operativa resta l’unica strategia realmente sostenibile.

Mazara del Vallo Mazara del Vallo Mazara del Vallo

Leggi altri articoli di METEO SICILIA