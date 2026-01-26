Meteo, ciclone si avvicina a Mosca: al via intense nevicate sulla capitale russa

I moscoviti affronteranno una nuova sorpresa meteorologica a metà settimana. Un ciclone di neve si è infatti avvicinato alla capitale russa oggi, lunedì 26 gennaio. Il Centro Idrometeorologico Russo ha emesso un’allerta meteo arancione per Mosca, che rimarrà in vigore fino al 29 gennaio. I satelliti di Roscosmos, l’agenzia spaziale russa, hanno catturato il ciclone, come mostra l’immagine dei satelliti Elektro-L e Arktika-M. Il freddo insolito sarà seguito dalla neve, secondo Mikhail Leus, specialista del centro meteorologico Phobos. Martedì 27 gennaio, si prevedono dai 14 ai 19 millimetri di neve, pari a circa il 25-33% della media mensile. Gli accumuli di neve aumenteranno di 10-15 centimetri. È probabile un nuovo record di nevicate. Per questo periodo, il record attuale è di 10,6 millimetri, stabilito nel 1995. Le temperature si attesteranno intorno ai -6°C.

Mercoledì 28 gennaio, le temperature raggiungeranno circa -5°C e l’intensità delle nevicate diminuirà. Le nevicate aumenteranno di 7-12 centimetri. Giovedì 29 gennaio sarà l’ultimo giorno di nevicate. Durante il giorno cadranno da 3 a 8 millimetri di precipitazioni. Gli accumuli di neve aumenteranno di 2-7 centimetri. Entro venerdì 30 gennaio, si prevede che le temperature scenderanno a -10°C. Le precipitazioni cesseranno.

In tre giorni, cadrà circa la metà delle nevicate mensili. Gli accumuli di neve saranno alti 47-56 centimetri. Il record attuale per questo periodo è di 56 centimetri: esiste, dunque, la possibilità che venga stabilito un nuovo record.

“Secondo un bollettino meteorologico urgente, sono previste nevicate prolungate e intense, in alcuni luoghi molto intense, nella capitale dalla notte del 27 gennaio fino alle 12:00 del 29 gennaio. L’aumento delle nevicate fresche durante questo periodo potrebbe superare la metà della media mensile“, ha dichiarato il Dipartimento dei Servizi Urbani di Mosca. I servizi comunali operano in stato di massima allerta. Le condizioni della rete stradale sono costantemente monitorate.

Inoltre, gli specialisti del Dipartimento dei Servizi Urbani effettueranno una pulizia meccanizzata continua di carreggiate, marciapiedi e cortili e, se necessario, la rimozione del ghiaccio. Questo ciclo di lavoro verrà ripetuto, tenendo conto delle condizioni meteorologiche. Il portale avverte i cittadini di Mosca che le condizioni meteorologiche potrebbero causare cumuli di neve e ghiaccio e raccomanda agli automobilisti di non guidare in caso di maltempo e di rispettare rigorosamente i limiti di velocità e le distanze.