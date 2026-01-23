Meteo Cina, “Ice shove” sul Lago Sayram: il curioso “tsunami di ghiaccio” dello Xinjiang | VIDEO

Negli ultimi giorni le immagini che arrivano dal Lago Sayram, nel nord-ovest della Cina, stanno attirando l’attenzione di meteorologi, geografi e appassionati di fenomeni naturali. Lungo le sue rive si è manifestato uno degli spettacoli invernali più affascinanti e meno conosciuti: la spinta di ghiaccio, un processo fisico che trasforma la superficie gelata del lago in una successione di creste cristalline che avanzano lentamente verso terra, come un’onda solida.

Questo fenomeno, noto a livello internazionale come ice shove o ice push, non è legato a un evento estremo improvviso, ma al delicato equilibrio tra dinamica atmosferica, vento e stato del ghiaccio. Durante l’inverno il Lago Sayram, bacino alpino posto a oltre 2.000 metri di quota, si ricopre di una coltre compatta. Con l’avvicinarsi della fine della stagione fredda, però, lo strato superficiale inizia a indebolirsi: il ghiaccio si frattura in lastre mobili, più sottili e vulnerabili alle forzanti esterne.

Quando venti persistenti soffiano dal centro del lago verso la riva, queste lastre vengono lentamente sospinte, accumulandosi e sovrapponendosi. Il risultato è la formazione di muri irregolari di ghiaccio traslucido, spesso dalle tonalità azzurre, che ricordano scaglie di vetro o cristalli scolpiti. A contribuire al processo intervengono anche le variazioni termiche giornaliere, che causano dilatazioni e contrazioni del ghiaccio, aumentando la pressione laterale lungo le sponde.

Dal punto di vista fisico, la spinta di ghiaccio è un perfetto esempio di interazione tra energia meccanica e ambiente naturale. In contesti più estremi può diventare persino pericolosa, capace di danneggiare infrastrutture costiere o deformare pontili. Nel caso del Lago Sayram, invece, il fenomeno è ormai considerato una ricorrenza stagionale, osservata quasi ogni anno tra fine inverno e inizio primavera.

La sua popolarità sui social non è casuale: l’ice shove rappresenta un raro momento in cui i processi atmosferici e idrologici diventano visivamente tangibili, offrendo uno spaccato autentico del funzionamento della natura nelle regioni fredde. Un evento spettacolare, ma soprattutto reale, che racconta meglio di qualsiasi teoria come vento, ghiaccio e temperatura possano modellare il paesaggio in modo sorprendente.