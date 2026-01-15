Meteo, continua l’ondata di freddo nel nord dell’India: minima record a Delhi

Quinto giorno dell’ondata di freddo in atto nel nord dell’India e nella capitale Delhi, dove la temperatura minima registrata dall’Osservatorio meteo di Palam è scesa a +2,3°C, la più bassa dal gennaio del 2023. Persistono anche le condizioni di nebbia e scarsa visibilità, che nell’area dell’aeroporto di Safdarjung era inferiore ai cento metri. Quasi duecento voli hanno subito ritardi all’Aeroporto Internazionale Indira Gandhi, mentre anche le Ferrovie del nord dell’India hanno reso noto di avere rallentato la corsa dei treni, per garantirne la sicurezza.