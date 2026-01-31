Meteo, contrasto termico estremo in Europa: fino a +40°C di differenza tra aria artica continentale e masse d’aria subtropicali mediterranee

Come previsto, il fine settimana si preannuncia come uno dei passaggi più dinamici dell’inverno europeo, dominato da un contrasto termico eccezionale tra masse d’aria di natura opposta. Da un lato, un vasto nucleo di aria artica continentale in discesa dal Nord-Est investirà ampie porzioni del continente; dall’altro, il Mediterraneo centro-meridionale continuerà a essere alimentato da correnti miti e molto umide, creando un vero campo di battaglia atmosferico.

Un assetto emisferico profondamente alterato

Alla base di questo scenario c’è un Vortice Polare fortemente disturbato, risultato di ripetuti episodi di riscaldamento stratosferico tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Questi eventi hanno indebolito la struttura del vortice, favorendone la frammentazione in più lobi e consentendo a grandi quantità di aria gelida di abbandonare le alte latitudini.

Uno di questi nuclei freddi, dopo aver colpito duramente altre aree dell’emisfero, si è progressivamente orientato verso l’Europa. In quota, il disegno barico è dominato da un robusto blocco anticiclonico tra Groenlandia e Nord Atlantico, configurazione che forza il getto polare a ondularsi in senso meridiano e apre un corridoio diretto tra Artico ed Europa.

Un’Europa termicamente divisa

Le mappe delle anomalie termiche descrivono un continente spaccato in due: scarti negativi marcati interessano Scandinavia, Russia europea e parte dell’Europa orientale, mentre sul lato opposto il Mediterraneo e il Nordafrica risultano spesso sopra media, sostenuti da richiami meridionali e da un mare ancora molto energetico. Questo gradiente termico, particolarmente evidente tra Balcani, Mar Nero e Anatolia, rappresenta il carburante ideale per l’attività ciclonica.

Il motore dinamico: blocchi e ciclogenesi

Il blocco groenlandese favorisce una vasta depressione tra Mare del Nord e Baltico, con correnti nord-orientali fredde e tese verso l’Europa. Nel frattempo, l’aria artica attraversa bacini relativamente miti e può attivare fenomeni di sea-effect con nevicate e bufere nelle aree più esposte.

Procedendo verso sud, la saccatura affonda nel Mediterraneo occidentale, dove l’incontro con aria più mite e umida e con un bacino ancora caldo favorisce lo sviluppo di ciclogenesi secondarie, capaci di approfondirsi rapidamente grazie al forte contrasto tra il gelo continentale a nord e l’aria subtropicale a sud.

Il “clash” artico-mediterraneo: neve, vento e piogge estreme

Lungo la linea di confluenza tra le masse d’aria si concentrano i fenomeni più intensi. Sull’Europa orientale e sui Balcani centro-settentrionali sono possibili nevicate abbondanti fino in pianura, con accumuli rilevanti sui rilievi e condizioni di whiteout nelle fasi più ventose.

Sull’Adriatico e lungo le coste esposte, il rinforzo della Bora può generare raffiche molto forti e un ulteriore peggioramento del comfort climatico, con neve al suolo sollevata e accumuli irregolari. Sul settore più meridionale della circolazione, invece, tra Grecia, Ionio e tratti della Turchia occidentale, il rischio principale resta quello delle piogge intense, con possibili criticità idrogeologiche laddove i fenomeni risultino persistenti o autorigeneranti.

Tendenza: una dinamica che potrebbe ripetersi

Nel prosieguo della settimana il fulcro del freddo tenderà a traslare verso est, ma il quadro emisferico resta impostato su una circolazione molto ondulata. La persistenza di un Vortice Polare debole e la possibilità di nuovi disturbi stratosferici mantengono elevata la probabilità di ulteriori fasi a forte variabilità, con alternanza rapida tra gelo, neve, vento e precipitazioni intense, soprattutto quando il contrasto tra Artico e Mediterraneo raggiunge questi livelli.