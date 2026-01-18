Meteo, fine gennaio spartiacque: AO fortemente negativa, jet stream rallentato e l’Europa potrebbe entrare in una fase gelida molto più dura del previsto

L’assetto emisferico di fine gennaio sta entrando in una fase di profonda riorganizzazione, con segnali sempre più coerenti verso una AO (Arctic Oscillation) fortemente negativa. Questo passaggio non è un dettaglio tecnico per addetti ai lavori, ma rappresenta uno dei fattori chiave capaci di cambiare in modo netto il tempo sull’intero continente europeo. Alla base di questo scenario c’è il collasso del vortice polare e dal conseguente crollo del vento zonale alle alte latitudini. Le più recenti analisi multi-modello mostrano come l’AO stia scivolando su valori ampiamente negativi, ben oltre una semplice oscillazione stagionale. Quando l’indice scende così in basso, significa che il getto polare perde forza e continuità, assumendo una struttura più ondulata e meno tesa da ovest verso est. In termini pratici, questo favorisce blocchi anticiclonici persistenti alle alte latitudini (area Groenlandia, Scandinavia, settore russo-uralico) e apre la strada a scambi meridiani pronunciati, con aria fredda che può scendere di latitudine.

Eventi con AO molto negativa sono rari su scala climatica. I precedenti più noti, come il periodo 2009–2010, mostrano come queste configurazioni siano spesso associate a inverni severi, lunghi e ricchi di episodi freddi ripetuti. Non si tratta quindi di un singolo impulso gelido, ma di un pattern atmosferico in grado di durare settimane.

Ciò che rende questo evento particolarmente rilevante è il downward coupling, ovvero la propagazione del disturbo verso la troposfera. Quando questo accoppiamento verticale riesce, il getto in quota rallenta, si frammenta e favorisce configurazioni di blocco durature, che sono il presupposto dinamico per irruzioni fredde profonde e retrogressioni continentali.

Retrogressioni fredde: perché aumentano le probabilità

In un contesto di AO negativa e zonalità atlantica indebolita, cresce in modo significativo il rischio di retrogressioni artico-continentali. Si tratta di colate di aria gelida che, partendo dall’area russo-siberiana e dall’Europa orientale, possono muoversi verso ovest e sud-ovest, guidate dalla disposizione dei massimi di geopotenziale.

Un elemento spesso sottovalutato è la presenza di un manto nevoso esteso sull’Europa orientale, che rende le masse d’aria nei bassi strati più dense e fredde. Questa pellicola gelida è particolarmente efficace nell’incunearsi verso ovest, soprattutto se incontra ondulazioni depressionarie in ingresso sul settore atlantico-mediterraneo.

Impatti probabili sull’Europa

Gli effetti più probabili di questo assetto sono un regime molto più invernale del normale su ampie porzioni d’Europa, tra fine gennaio e inizio febbraio. Ciò si traduce in:

ondate di freddo ripetute , più che in un singolo episodio;

, più che in un singolo episodio; temperature sotto media , con scarti localmente anche di 10–15 °C durante i picchi più intensi;

, con scarti localmente anche di durante i picchi più intensi; nevicate diffuse, potenzialmente fino in pianura in Europa centrale, Balcani e aree alpine, soprattutto quando il freddo continentale interagisce con ciclogenesi mediterranee.

Nord ed Est Europa appaiono i settori più esposti a una fase invernale strutturata e persistente, con gelo frequente e valori termici molto bassi nelle aree interne. Europa centrale e occidentale potrebbero vivere una alternanza tra impulsi gelidi continentali e brevi pause più miti, ma con un chiaro bias freddo rispetto all’inizio della stagione.

Mediterraneo e Italia: lo scenario resta sensibile

Per il Mediterraneo e per l’Italia, una AO fortemente negativa aumenta il potenziale di interazione tra aria fredda continentale e depressioni mediterranee. Questo è il contesto classico che può favorire nevicate anche a bassa quota, ma tutto dipenderà da piccoli dettagli di traiettoria: un minimo troppo occidentale privilegerebbe piogge e mitezza sul Tirreno; un aggancio più orientale esalterebbe invece Adriatico e interno appenninico.

Energia, trasporti e vita quotidiana

Un inverno di questo tipo ha anche ricadute socio-economiche importanti: aumento dei consumi energetici, stress sulle reti, criticità nei trasporti e maggiore rischio di ghiaccio al suolo e disagi logistici nelle aree più colpite.

Il segnale emisferico è robusto e credibile: AO molto negativa, vortice polare disturbato, getto rallentato. Resta aperta la partita sugli impatti regionali, ma il contesto è quello di una fase invernale intensa e dinamica, destinata a segnare in modo netto la transizione tra fine gennaio e inizio febbraio. In questo scenario, seguire l’evoluzione giorno per giorno sarà decisivo per capire dove e come il gelo riuscirà davvero a farsi strada.