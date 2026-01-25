Meteo Francia, doppio fronte di criticità: fiumi in piena in Bretagna, temporali e violente raffiche di vento sulle coste Atlantiche

La circolazione atlantica continua a imprimere un segno profondo sull’ovest della Francia, dove nelle ultime ore stanno emergendo due criticità meteorologiche distinte ma strettamente collegate alla dinamica invernale in atto. Da un lato, la situazione idrologica sempre più delicata in Bretagna, con fiumi in piena e suoli ormai incapaci di assorbire nuove precipitazioni; dall’altro, un contesto marcatamente instabile e ventoso sul Sud-Ovest, in particolare sull’Aquitania, dove la fase post-frontale alimenta rovesci temporaleschi e raffiche intense lungo la costa atlantica.

Bretagna sotto pressione idrologica: fiumi reattivi e terreni saturi

Nel Morbihan, l’attenzione resta alta lungo il bacino dell’Oust, uno dei corsi d’acqua più sensibili alle piogge persistenti che stanno caratterizzando questo gennaio. Le precipitazioni accumulate nelle ultime settimane risultano ampiamente superiori alle medie stagionali, con un impatto diretto sulla risposta idrologica del territorio. I suoli, ormai saturi, non riescono più a trattenere l’acqua, favorendo un rapido trasferimento delle piogge verso i fiumi.

Dopo una breve fase di attenuazione dei livelli, il ritorno di piogge anche solo moderate è sufficiente a provocare nuovi innalzamenti rapidi, con episodi di esondazione localizzata segnalati soprattutto nell’area di Malestroit. Non a caso, Météo-France mantiene la vigilanza arancione per rischio di piene e inondazioni, segnalando una situazione ancora instabile e fortemente dipendente dall’evoluzione delle prossime perturbazioni.

Aquitania: instabilità convettiva e raffiche violente lungo la costa

Più a sud, il quadro meteorologico cambia volto ma non perde intensità. L’Aquitania si trova infatti nel pieno di una traîne atlantica attiva, con aria più fredda in quota che scorre sopra superfici ancora relativamente miti. Questo assetto favorisce la formazione di rovesci e temporali organizzati, talora disposti in linee convettive capaci di produrre fenomeni improvvisi e localmente intensi.

In diverse aree della Gironda, come nei pressi di Gensac, sono state osservate raffiche molto forti al passaggio delle celle più attive, con episodi di grandine e intensa attività elettrica. Lungo la fascia costiera delle Landes e dei Paesi Baschi, il vento ha raggiunto valori prossimi ai 100 km/h, soprattutto in coincidenza dei fronti di raffica convettivi, aumentando il rischio di disagi alla circolazione e danni puntuali nelle zone più esposte.

Un regime atlantico ancora dominante

Il contrasto tra Bretagna e Sud-Ovest è emblematico della fase atmosferica in corso: perturbazioni successive e cariche di pioggia al nord-ovest, con conseguenze idrologiche cumulative, e instabilità più dinamica e ventosa sulle regioni meridionali affacciate sull’Atlantico. Le proiezioni confermano il persistere di un flusso occidentale sostenuto, segnale che la situazione potrebbe restare movimentata anche nei prossimi giorni, richiedendo un monitoraggio costante sia sul fronte delle piene fluviali sia su quello del vento e dei temporali costieri.

Un contesto che ribadisce come l’inverno atlantico, quando si mantiene persistente, possa produrre impatti differenti ma ugualmente rilevanti su territori anche relativamente vicini.