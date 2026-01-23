Meteo Francia, la Tempesta Ingrid ‘accelera’: dalla pioggia alla grandine in pochi minuti tra Charentes e Gironda | VIDEO

Le condizioni meteorologiche sulla Francia occidentale stanno mostrando in queste ore un’evoluzione più dinamica del previsto, con piogge diffuse che in alcune aree hanno assunto un chiaro carattere temporalesco. In particolare tra le Charentes e la Gironda, il quadro atmosferico si è progressivamente destabilizzato, favorendo lo sviluppo di fenomeni convettivi localmente intensi. Nel corso del pomeriggio, una cella temporalesca particolarmente attiva ha interessato il settore settentrionale del dipartimento della Gironda, colpendo il comune di Val de Virvée con un violento rovescio di grandine. Il fenomeno si è manifestato in modo rapido e concentrato, sorprendendo la popolazione locale con chicchi di ghiaccio accompagnati da precipitazioni intense, tipiche di eventi convettivi a scala ridotta ma ad alto impatto.

Una dinamica favorita dal contesto sinottico

L’episodio si inserisce lungo il bordo instabile della perturbazione collegata alla tempesta Ingrid, attualmente attiva sull’Europa occidentale. Questo sistema sta richiamando aria molto umida nei bassi strati, mentre in quota affluisce aria progressivamente più fredda, creando un marcato contrasto termico verticale.

Tali condizioni rappresentano un ambiente ideale per l’innesco di convezione organizzata, soprattutto laddove entrano in gioco convergenze locali e discontinuità nei venti al suolo. Nel caso specifico, una delle celle inserite in una linea di rovesci ha trovato condizioni favorevoli per una rapida intensificazione, trasformandosi in un temporale compatto capace di produrre grandine nel giro di pochi minuti.

Temporali a mesoscala: eventi brevi ma intensi

La dinamica osservata su Val de Virvée è tipica dei temporali a mesoscala che si sviluppano ai margini dei sistemi perturbati. Si tratta di strutture spesso di breve durata, ma in grado di generare fenomeni violenti su aree molto circoscritte, come grandinate improvvise, forti raffiche di vento e bruschi incrementi delle precipitazioni.

In presenza di un profilo termodinamico instabile e di un wind shear sufficiente, anche celle apparentemente secondarie possono evolvere rapidamente in episodi severi. Proprio questa combinazione di fattori ha reso possibile l’evento odierno, confermando come, in contesti perturbati, il rischio di fenomeni intensi non sia mai uniforme ma localizzato e difficile da prevedere nel dettaglio.