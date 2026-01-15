Meteo Francia, rapido scioglimento della neve su Vosgi e Giura: paesaggi molto diversi in pochi giorni

Dopo le abbondanti nevicate dello scorso weekend sui Vosgi e sul Giura, in Francia, lo scioglimento della neve è stato significativo dall’inizio della settimana, con venti meridionali che soffiavano sulle cime e temperature ben al di sopra dello zero. A Le Markstein, a 1200 metri di quota nei Vosgi, l’altezza della neve è scesa dai 67cm di lunedì 12 gennaio ai 34cm di giovedì 15, segnala La Chaine Météo. A La Bresse, località a 800 metri sempre sui Vosgi, si è passati dai 55cm del 12 gennaio ai 26 di giovedì 15, mentre a Métabief si è passati da 30 a 11cm nello stesso periodo. A La Pesse, a 1100 metri di quota nel Giura, il manto nevoso, che aveva raggiunto i 26cm il 12 gennaio, è quasi completamente scomparso a causa dei venti meridionali che soffiano dall’inizio della settimana e delle temperature costantemente al di sopra dello zero.

I paesaggi sono cambiati davvero molto nel giro di pochi giorni sui Vosgi, come dimostrano le immagini riprese al Passo della Schlucht (1139 metri di quota) tra domenica 11 e giovedì 15 gennaio.