Meteo, Francia sud-occidentale colpita da un violento tornado: oltre 300 abitazioni danneggiate a Mios | VIDEO

Nella tarda mattinata odierna, sabato 31 gennaio 2026, un tornado di notevole intensità ha colpito il comune di Mios, nel dipartimento della Gironda, lasciando dietro di sé una scia di danni concentrata ma estremamente significativa. Il fenomeno si è sviluppato in pochi minuti, attraversando una porzione limitata del territorio comunale ma con effetti distruttivi ben riconoscibili lungo un corridoio lineare largo alcune centinaia di metri, che ha interessato anche aree densamente abitate.

Un impatto improvviso e localizzato

Le prime ricognizioni sul terreno indicano che diverse centinaia di edifici hanno riportato danni di varia entità. In molti casi si tratta di tetti scoperchiati, coperture parzialmente divelte, camini e muri lesionati, oltre a numerosi alberi sradicati o spezzati di netto. L’azione vorticosa del vento ha inoltre provocato interruzioni diffuse della rete elettrica, lasciando senza corrente interi isolati nelle ore successive all’evento.

Nonostante la violenza del tornado e la sua traiettoria attraverso zone residenziali, non si segnalano feriti, un elemento che assume un peso rilevante nel bilancio complessivo dell’episodio e che testimonia anche una componente di casualità favorevole nella tempistica e nella durata del fenomeno.

Risposta immediata dei soccorsi

L’intervento dei soccorsi è stato rapido e massiccio. Oltre cento vigili del fuoco sono stati mobilitati per le operazioni di emergenza, concentrandosi sulla messa in sicurezza degli edifici danneggiati, sulla rimozione di alberi e detriti dalle strade e sul ripristino delle condizioni minime di accessibilità. In parallelo, le autorità locali hanno attivato un centro operativo comunale, con una struttura di accoglienza temporanea destinata alle famiglie più colpite e ai residenti impossibilitati a rientrare nelle proprie abitazioni.

Analisi meteorologica dell’evento

Dal punto di vista meteorologico, l’episodio si inserisce in un contesto di instabilità convettiva marcata, legata al transito di una cellula temporalesca particolarmente attiva. La combinazione di forti contrasti termici nei bassi strati, wind shear verticale significativo e forzature dinamiche in quota ha creato un ambiente favorevole allo sviluppo di strutture temporalesche organizzate, in grado di generare fenomeni vorticosi intensi anche alle latitudini dell’Europa occidentale.

Specialisti e tecnici stanno ora conducendo sopralluoghi dettagliati per ricostruire la traiettoria del vortice e stimarne l’intensità secondo la scala Enhanced Fujita (EF), basandosi sulla tipologia e sulla distribuzione dei danni. I primi elementi suggeriscono un tornado ben strutturato, seppur di breve durata, capace di esprimere raffiche estremamente violente in prossimità del suolo.

Un evento raro, ma non impossibile

Sebbene i tornado restino fenomeni relativamente rari nel sud-ovest della Francia, episodi di questo tipo non sono senza precedenti. Il caso di Mios conferma come, in presenza di configurazioni atmosferiche favorevoli, anche aree considerate meno esposte possano sperimentare eventi convettivi severi con impatti rilevanti sul territorio.

Per la comunità locale si apre ora una fase delicata di ripristino e ricostruzione, accompagnata dal sollievo per l’assenza di vittime ma anche dalla consapevolezza della crescente vulnerabilità del territorio a fenomeni meteorologici estremi, sempre più incisivi quando la circolazione atmosferica entra in una fase altamente energetica.