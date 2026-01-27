Meteo, freddo glaciale in Alto Adige: -18°C in Val di Vizze

In Alto Adige, dopo la neve tanto attesa in un inverno finora povero di precipitazioni, è tornato il freddo. Durante la notte, con cieli sereni, le temperature nelle vallate innevate sono calate sensibilmente: in Val di Vizze la minima di questa mattina ha raggiunto i -18°C, mentre a Sesto Pusteria -17°C. , a Pennes -16°C e ad Oris/Lasa -15°C. In gran parte del territorio altoatesino le temperature resteranno oggi sotto lo zero, ad eccezione della Bassa Atesina, dove la minima si è attestata intorno ai +5°C, spiega il meteorologo provinciale Dieter Peterlin.

Le correnti in quota si disporranno da Sud/Ovest, portando masse d’aria più umida verso le Alpi. Già in mattinata la nuvolosità aumenterà, a partire dalla Val Venosta, mentre in serata è previsto un ulteriore incremento delle nubi con possibili deboli nevicate notturne. Domani il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto, con deboli nevicate in arrivo da Sud. In Val Pusteria e in Alta Val Venosta le precipitazioni inizieranno più tardi rispetto ad altre zone. Il limite della neve oscillerà tra il fondovalle e gli 800 metri.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.