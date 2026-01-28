Meteo, fronte temporalesco in piena attività sul Tirreno: trombe marine sulla Calabria tirrenica e violente mareggiate tra Sardegna e Campania | FOTO e VIDEO

Un vasto sistema perturbato di origine atlantica sta entrando nel vivo della sua fase più attiva sul Mediterraneo centro-occidentale, dando avvio a un peggioramento di marcata intensità che nelle prossime ore coinvolgerà in modo diretto Sardegna, bacini tirrenici e Sud Italia. La dinamica è rapida e ben strutturata, con un fronte temporalesco in avanzamento dalle Baleari verso levante, destinato a rinforzarsi ulteriormente a contatto con un ambiente marino ancora energeticamente favorevole.

Un assetto sinottico favorevole a temporali organizzati

Alla base di questo peggioramento si colloca la coda di una profonda depressione atlantica posizionata tra Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale. La circolazione in quota mostra una saccatura ben definita, associata a correnti sud-occidentali instabili che scorrono sopra un richiamo caldo-umido nei bassi strati in risalita dal Nord Africa e dal basso Tirreno.

Il risultato è un contrasto termodinamico netto, ideale per la formazione di un fronte temporalesco attivo e strutturato, capace di organizzare linee di rovesci, celle convettive persistenti e fenomeni localmente intensi, soprattutto sui mari e lungo le coste esposte.

Sardegna sotto vento e mare in forte peggioramento

La Sardegna si trova già nella fase iniziale del peggioramento, con un rinforzo deciso dei venti meridionali e sud-occidentali. Tra Scirocco e Libeccio si registrano raffiche fino a burrasca forte, con punte che possono avvicinarsi o superare 80–90 km/h nei settori occidentali e in mare aperto. Il lungo fetch atlantico alimenta un moto ondoso in rapida crescita, con mare molto mosso o agitato lungo le coste esposte, in particolare nel tratto di Alghero (video di Gioele Pinna) e lungo il versante occidentale dell’isola. In questo contesto aumentano i rischi legati a mareggiate, difficoltà nei collegamenti marittimi e criticità nei porti e lungo i litorali più vulnerabili.

Sud Italia: temporali marittimi e rischio vortici

Con il fronte in avanzamento verso sud-est, l’attenzione si sposta progressivamente sul Tirreno meridionale. Qui il mare ancora relativamente caldo e un marcato wind shear verticale creano un ambiente favorevole allo sviluppo di temporali marittimi organizzati. Tra Campania, Basilicata tirrenica e soprattutto Calabria tirrenica sono attesi rovesci e temporali localmente intensi, con la possibilità che alcune celle risultino autorigeneranti in prossimità delle coste. In queste condizioni cresce il rischio di trombe marine, fenomeno coerente con recenti segnalazioni lungo il litorale calabrese tea Fuscaldo (video di Salvatore Vilardi) e Cetraro, dove non si esclude la formazione di nuovi vortici associati alle strutture temporalesche più attive.

Maltempo Calabria, trombe marine a Fuscaldo

Campania e Golfo di Salerno: mareggiate e vento forte

Sulla Campania il quadro resta delicato, con venti forti sud-occidentali e mare in progressivo aumento fino ad agitato. Il Golfo di Salerno, esposto al Libeccio, sperimenta mareggiate significative (video di Francesco La Manna) durante il passaggio delle celle più intense, con possibili ingressioni marine, erosione degli arenili e disagi alla navigazione. Anche in questo caso, il rischio maggiore è legato alla combinazione tra raffiche di vento, piogge intense in breve tempo e moto ondoso elevato.

Maltempo, la mareggiata a Salerno

Aree più vulnerabili e necessità di monitoraggio continuo

Le prossime ore vedranno le maggiori criticità concentrarsi sulle coste occidentali della Sardegna, sui bacini tirrenici sardi e sul tratto costiero compreso tra Cilento e Calabria. I rischi principali includono mareggiate di forte intensità, colpi di vento improvvisi, trombe marine, nubifragi localizzati e rapidi allagamenti nei centri costieri.

Si tratta di una fase di maltempo spiccatamente dinamica, caratterizzata da evoluzioni rapide e fenomeni localmente severi, che richiede un monitoraggio costante delle condizioni in tempo reale e la massima attenzione nelle aree più esposte.

Maltempo Sardegna, l'intensa mareggiata ad Alghero

