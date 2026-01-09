Meteo, Garbino devastante sulla Majella: in poche ore fonde la neve nel comprensorio sciistico Passolanciano-Majelletta | VIDEO

La giornata odierna ha rappresentato un vero banco di prova per la stagione sciistica della Majella, dove il ritorno del Garbino ha inciso in modo netto e rapido sulla tenuta del manto nevoso. In poche ore, il vento caldo e secco ha eroso gran parte della neve presente sulle piste del comprensorio Passolanciano–Majelletta, vanificando gli accumuli costruiti con fatica grazie alle recenti nevicate, come è possibile osservare dal ‘drammatico’ video tratto dalla pagina Winterseason.it.

Non si è trattato di un episodio anomalo, ma di una dinamica ben nota agli operatori della montagna appenninica: una classica giornata da foehn appenninico, in cui le correnti sud-occidentali superano la dorsale e precipitano sul versante adriatico subendo una forte compressione. Il risultato è un improvviso aumento termico, accompagnato da raffiche sostenute e da un drastico calo dell’umidità relativa.

Perché il Garbino “mangia” la neve

In queste condizioni, la neve diventa estremamente vulnerabile. Il Garbino non agisce solo innalzando la temperatura dell’aria, ma accelera i processi di fusione e sublimazione, “mangiando” letteralmente il manto nevoso dall’alto verso il basso. Lo strato superficiale si assottiglia rapidamente, lasciando emergere porzioni di fondo erboso o terreno nudo, soprattutto sui versanti più esposti al vento e al sole.

Perché Passolanciano–Majelletta è tra le aree più vulnerabili

Il comprensorio di Passolanciano–Majelletta è particolarmente sensibile a questo tipo di configurazioni. La quota relativamente contenuta e l’esposizione diretta ai flussi sud-occidentali rendono l’area uno dei punti più fragili della Majella durante le fasi miti e ventose. In presenza di un manto giovane e non ancora ben consolidato, basta una singola giornata di Garbino intenso per compromettere la sciabilità di alcuni tracciati e ridurre drasticamente la continuità della copertura nevosa.

Prospettive per i prossimi giorni

Le prospettive intravedono un rapido ritorno di aria più fredda nel corso del fine settimana, accompagnato da nuove nevicate, tali da consentire un recupero del manto perduto.

Abruzzo, il Garbino spazza via la neve sulla Majella

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.