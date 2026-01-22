Meteo, gelicidio spettacolare in Bulgaria: Ruse si sveglia sotto il ghiaccio, strade impraticabili e città paralizzata | FOTO

Nelle prime ore del mattino la città di Ruse, insieme a un’ampia porzione della Bulgaria settentrionale, si è trovata ad affrontare una delle situazioni più insidiose dell’inverno: un esteso episodio di gelicidio che ha trasformato strade e marciapiedi in superfici estremamente scivolose. Il fenomeno si è sviluppato dopo le precipitazioni notturne, cadute sotto forma di pioggia mentre al suolo le temperature restavano stabilmente inferiori allo zero, creando condizioni ideali per la formazione di ghiaccio trasparente e continuo.

Un classico caso di pioggia gelata

Dal punto di vista meteorologico, l’evento è riconducibile a una tipica configurazione di freezing rain. Durante la notte, aria relativamente più mite ha interessato gli strati medio-alti dell’atmosfera, consentendo alle precipitazioni di giungere al suolo in forma liquida. Tuttavia, lo strato d’aria fredda intrappolato nei bassi livelli ha fatto sì che la pioggia congelasse immediatamente al contatto con il terreno, rivestendo ogni superficie esposta con un sottile ma pericolosissimo strato di ghiaccio.

Disagi diffusi e rischi per la popolazione

Gli impatti sono stati immediati e significativi. Numerosi tratti stradali, soprattutto quelli secondari e in lieve pendenza, sono diventati impraticabili, mentre i marciapiedi si sono trasformati in vere e proprie piste di ghiaccio. Le strutture sanitarie locali segnalano un aumento degli accessi per cadute accidentali, con traumi e fratture causati dalla perdita improvvisa di equilibrio. Particolarmente critiche le aree periferiche e collinari, dove diversi veicoli hanno incontrato difficoltà di trazione o sono rimasti bloccati.

Interventi in corso e viabilità sotto osservazione

Il Comune ha attivato fin dalle prime ore il piano di emergenza invernale, impiegando mezzi spargisale e squadre operative per il trattamento delle principali arterie urbane. Le operazioni sono proseguite anche sui percorsi pedonali più frequentati, ma la persistenza delle temperature negative rende il miglioramento lento e non uniforme. In molte strade laterali il ghiaccio continua a rappresentare un serio problema.

Indicazioni di sicurezza

Le autorità invitano la popolazione a limitare gli spostamenti non necessari e a muoversi con estrema cautela. Per i pedoni sono raccomandate calzature antiscivolo e andatura prudente; per gli automobilisti, velocità ridotte, manovre progressive e l’utilizzo di pneumatici invernali adeguati. Solo un rialzo più deciso delle temperature potrà favorire un miglioramento sostanziale, ma fino ad allora Ruse resta alle prese con una fase di gelicidio diffuso ad alto rischio.