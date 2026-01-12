Meteo, gelo estremo in Abruzzo: tra le regioni più fredde d’Europa, sfiorati i -30°C

L’ondata di freddo che ha caratterizzato l’Abruzzo negli ultimi giorni sta entrando nella sua fase conclusiva. Le correnti di origine artica, responsabili delle nevicate che hanno interessato gran parte della regione, stanno progressivamente traslando verso i Balcani, lasciando spazio a un’evoluzione atmosferica più stabile. Il miglioramento delle condizioni meteo, tuttavia, è stato accompagnato da un effetto collaterale tipico degli scenari post-perturbati invernali: un brusco calo delle temperature notturne, favorito dal ritorno di cieli sereni e dall’assenza di vento.

Nelle ore notturne e all’alba, l’Abruzzo ha sperimentato una delle mattinate più fredde dell’intera stagione, con valori termici estremamente bassi soprattutto sugli altopiani interni, nelle conche appenniniche e nelle vallate chiuse, dove l’aria fredda si è accumulata efficacemente per inversione termica. In queste aree, il gelo ha raggiunto intensità notevoli, con punte che si collocano pienamente in un contesto di clima continentale d’alta quota.

Gli altopiani dell’Aquilano hanno registrato i valori più estremi, con temperature ampiamente sotto i –20 °C in località come Campo Felice, l’Altopiano delle Cinque Miglia e i Piani di Pezza. Anche le conche interne tra Marsica e Alto Sangro hanno mostrato minime molto severe, confermando ancora una volta la predisposizione di queste aree a raffreddamenti radiativi intensi quando il cielo si presenta completamente sereno.

Il freddo non ha risparmiato neppure le zone costiere e collinari, dove, pur in un contesto meno rigido, le temperature sono scese sotto lo zero anche a pochi metri sul livello del mare. Questo dato è particolarmente significativo perché testimonia la profondità della massa d’aria fredda che ha interessato la regione e la sua capacità di raggiungere l’intero territorio, dalle cime del Gran Sasso fino all’Adriatico.

Queste le temperature minime registrate stamattina sulla regione:

Provincia dell’Aquila (AQ)

-25.2 °C – Campo Felice (1530 m)

– Campo Felice (1530 m) -23.6 °C – Altopiano delle Cinque Miglia (1250 m)

– Altopiano delle Cinque Miglia (1250 m) -22.4 °C – Piani di Pezza (1450 m)

– Piani di Pezza (1450 m) -18.8 °C – Altopiano delle Rocche (1260 m)

– Altopiano delle Rocche (1260 m) -16.9 °C – Pescasseroli (1190 m)

– Pescasseroli (1190 m) -16.0 °C – Altopiano di Cascina (1015 m)

– Altopiano di Cascina (1015 m) -15.9 °C – Rocca di Mezzo (1280 m)

– Rocca di Mezzo (1280 m) -14.7 °C – Roccaraso – Piano Aremogna (1405 m)

– Roccaraso – Piano Aremogna (1405 m) -12.6 °C – Pescocostanzo (1260 m)

– Pescocostanzo (1260 m) -11.6 °C – Campo Imperatore (2130 m)

– Campo Imperatore (2130 m) -11.6 °C – Passo Godi (1562 m)

– Passo Godi (1562 m) -11.2 °C – Santo Stefano di Sessanio (1220 m)

– Santo Stefano di Sessanio (1220 m) -10.4 °C – Capitignano (863 m)

– Capitignano (863 m) -9.8 °C – Pizzoli (679 m)

– Pizzoli (679 m) -9.7 °C – Rifugio Guado di Coccia (1674 m)

– Rifugio Guado di Coccia (1674 m) -9.2 °C – Civitella Alfedena (1120 m)

– Civitella Alfedena (1120 m) -8.9 °C – Rocca di Cambio (1440 m)

– Rocca di Cambio (1440 m) -8.6 °C – L’Aquila (645 m)

– L’Aquila (645 m) -8.4 °C – Lago di Campotosto (1410 m)

– Lago di Campotosto (1410 m) -8.0 °C – Avezzano (770 m)

Provincia di Chieti (CH)

-12.2 °C – Majelletta-Blockhaus (2003 m)

– Majelletta-Blockhaus (2003 m) -9.6 °C – Mammarosa – Pretoro (1652 m)

– Mammarosa – Pretoro (1652 m) -4.6 °C – Fara Filiorum Petri (300 m)

– Fara Filiorum Petri (300 m) -3.8 °C – Civitella Messer Raimondo (807 m)

– Civitella Messer Raimondo (807 m) -2.7 °C – Francavilla al Mare (35 m)

– Francavilla al Mare (35 m) -1.3 °C – Fara San Martino (456 m)

– Fara San Martino (456 m) -1.2 °C – Casoli (310 m)

– Casoli (310 m) -0.9 °C – Chieti (50 m)

– Chieti (50 m) -0.8 °C – Guardiagrele (574 m)

Provincia di Pescara (PE)

-4.9 °C – Roccacaramanico (1050 m)

– Roccacaramanico (1050 m) -4.8 °C – Sant’Eufemia a Maiella (885 m)

– Sant’Eufemia a Maiella (885 m) -3.9 °C – Popoli (400 m)

– Popoli (400 m) -3.0 °C – Villa Celiera (682 m)

– Villa Celiera (682 m) -2.3 °C – Farindola (672 m)

– Farindola (672 m) -2.1 °C – Caramanico Terme (620 m)

– Caramanico Terme (620 m) -1.8 °C – Pianella (94 m)

– Pianella (94 m) -1.7 °C – Montesilvano (17 m)

– Montesilvano (17 m) -1.4 °C – Castiglione a Casauria (240 m)

– Castiglione a Casauria (240 m) -0.2 °C – Città Sant’Angelo (200 m)

Provincia di Teramo (TE)

-12.9 °C – Rifugio Franchetti (2433 m)

– Rifugio Franchetti (2433 m) -7.2 °C – Monte Piselli (1426 m)

– Monte Piselli (1426 m) -6.7 °C – Rifugio Il Ceppo (1334 m)

– Rifugio Il Ceppo (1334 m) -6.4 °C – Prati di Tivo (1450 m)

– Prati di Tivo (1450 m) -5.3 °C – Valle Castellana (630 m)

– Valle Castellana (630 m) -3.8 °C – Casale San Nicola (870 m)

– Casale San Nicola (870 m) -2.9 °C – Castelli (620 m)

– Castelli (620 m) -2.9 °C – Isola del Gran Sasso (420 m)

– Isola del Gran Sasso (420 m) -2.7 °C – Nereto (165 m)

– Nereto (165 m) -2.6 °C – Forca di Valle (840 m)

– Forca di Valle (840 m) -2.6 °C – Giulianova (80 m)

– Giulianova (80 m) -1.7 °C – Campli (400 m)

– Campli (400 m) -1.5 °C – Morro d’Oro (50 m)

– Morro d’Oro (50 m) -1.4 °C – Canzano (380 m)

– Canzano (380 m) -1.4 °C – Castelnuovo Vomano (120 m)

– Castelnuovo Vomano (120 m) -1.3 °C – Pineto (40 m)

– Pineto (40 m) -1.1 °C – Bellante (200 m)

– Bellante (200 m) -1.0 °C – Teramo (390 m)

– Teramo (390 m) -0.5 °C – Alba Adriatica (15 m)

