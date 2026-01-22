Meteo, gelo in Bulgaria: inversioni termiche estreme congelano il cuore del Paese, scenari irreali vicino a Pleven | FOTO

Nel nord della Bulgaria, a pochi chilometri dalla città di Pleven, il parco carsico di Kailaka assume in inverno un aspetto che sembra uscire da un racconto nordico. Nei periodi più rigidi, questo anfiteatro naturale di gole, pareti rocciose e valloni ombrosi si trasforma in quello che molti visitatori definiscono il “Frozen Kingdom”: un paesaggio dominato da ghiaccio, brina e silenzi ovattati, frutto di dinamiche meteorologiche ben precise. Dal punto di vista climatico, la Bulgaria settentrionale è particolarmente predisposta a episodi di raffreddamento intenso nei bassi strati.

Durante le fasi anticicloniche invernali, l’aria fredda continentale tende a ristagnare nelle conche interne, mentre il vento si attenua quasi del tutto. In queste condizioni, il parco di Kailaka agisce come una vera e propria trappola termica: la morfologia valliva favorisce inversioni termiche persistenti, con temperature notturne che scendono rapidamente sotto lo zero e faticano a risalire nelle ore diurne.

L’umidità presente nell’aria, spesso associata a nebbie mattutine o foschie basse, gioca un ruolo chiave. Quando le superfici rocciose e la vegetazione si raffreddano al di sotto del punto di congelamento, il vapore acqueo condensa direttamente sotto forma di brina e galaverna, rivestendo alberi, arbusti e pareti calcaree di sottili cristalli di ghiaccio. In caso di deboli nevicate o gelate consecutive, questo strato si consolida, creando un ambiente uniforme, dai riflessi bianco-azzurri, che accentua l’aspetto fiabesco del luogo.

Le pareti rocciose del parco amplificano ulteriormente il fenomeno. Di notte, la radiazione infrarossa verso l’atmosfera libera accelera il raffreddamento del suolo, mentre di giorno le zone in ombra mantengono temperature negative più a lungo. Il risultato è la persistenza del ghiaccio anche per diversi giorni consecutivi, trasformando sentieri, cascate stagionali e vegetazione in vere sculture naturali.

Oltre al valore paesaggistico, Kailaka rappresenta un interessante laboratorio microclimatico a cielo aperto. Qui è possibile osservare in modo diretto i meccanismi di raffreddamento radiativo, la formazione della brina e il comportamento dell’aria fredda in ambienti carsici. È proprio questa combinazione di fattori atmosferici e geografici a rendere credibile il soprannome di Regno di Ghiaccio: non un’esagerazione suggestiva, ma la naturale conseguenza di un inverno che, in questa parte dei Balcani, sa ancora mostrare il suo volto più autentico e severo.