Meteo, gelo in Germania: -9°C a Berlino, caos neve ad Amburgo

Anche la Germania è colpita da un’ondata di gelo nel contesto di un’ondata di freddo e neve che interessa buona parte dell’Europa. I berlinesi si sono svegliati in una città da giorni imbiancata, in cui la temperatura tocca i -9°C, mentre Amburgo è finita nel caos a causa delle tormente di neve. Nella città anseatica, i trasporti pubblici sono colpiti da forti disagi: bus e metropolitane circolano a ritmo irregolare e tutte le scuole resteranno chiuse domani, a causa di previsioni allarmanti. Previsto lo stop alle lezioni anche a Brema domani. I media locali rilanciano l’allerta, mettendo in guardia dai rischi, anche a causa delle lastre di ghiaccio.

Questa mattina in Sassonia e precisamente a Marienberg-Kuehnhaide, al confine con la Repubblica Ceca, è stata registrata la temperatura più bassa della Germania, -27,8°C. Secondo la rete Mdr, la temperatura più bassa in Sassonia è stata raggiunta nel 1956, quando il termometro segnò -35,5°C.

La morsa del gelo è destinata a intensificarsi questa notte: secondo il servizio meteorologico, in serata e nella notte sono previste forti nevicate da sud-ovest. Nelle zone centrali del Paese e fino alla Baviera sono previsti da 5 a 10cm di neve fresca, con punte regionali fino a 20cm. Tra i tanti impatti del meteo inclemente, anche quelli sullo sporto: sempre più a rischio anche la prima giornata dell’anno della Bundesliga.