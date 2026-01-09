Meteo, gelo nel cuore dell’Algeria: l’alba di Sfissifa diventa un mosaico di ghiaccio | FOTO

All’alba di oggi Sfissifa, nel cuore della provincia di Naama, si è risvegliata sotto un freddo particolarmente intenso, capace di trasformare una semplice distesa d’acqua poco profonda in un vero e proprio laboratorio naturale del gelo. Le immagini diffuse nelle prime ore del mattino mostrano una superficie completamente ghiacciata, ricoperta da cristalli di ghiaccio ben sviluppati, dalle forme affilate e geometriche, segno di una gelata notturna piena e ben strutturata.

Un raffreddamento notturno efficace sull’Atlante algerino

L’episodio si inserisce in una fase meteorologica dominata dall’afflusso di aria fredda continentale verso l’interno dell’Algeria. Durante la notte, il progressivo rasserenamento del cielo e l’indebolimento del vento hanno creato le condizioni ideali per una forte dispersione radiativa. In un contesto come quello di Sfissifa, situata a oltre 1000 metri di quota e caratterizzata da un clima semiarido ma fortemente continentale, questo meccanismo porta spesso a crolli termici rapidi dopo il tramonto.

L’aria secca ha ulteriormente accentuato il raffreddamento, permettendo alle temperature di scendere sotto lo zero per diverse ore consecutive. Il risultato è stato il congelamento completo delle superfici d’acqua più basse e stagnanti, con la formazione di ghiaccio già nelle prime ore della notte.

Perché si formano cristalli così evidenti

Le strutture osservate sulla superficie ghiacciata non sono casuali. Quando l’acqua congela rapidamente in strati sottili, il ghiaccio tende a svilupparsi seguendo linee di crescita preferenziali, creando lame, rosette e trame radiali ben visibili. In una fase successiva, il mantenimento di temperature negative e l’elevata escursione termica favoriscono processi di sublimazione e ricristallizzazione, che arricchiscono la superficie di aghi e microcristalli.

Questi dettagli rendono l’evento particolarmente suggestivo dal punto di vista visivo, ma anche interessante sotto il profilo fisico, perché testimoniano un raffreddamento netto e continuo, non interrotto da rimescolamenti d’aria o copertura nuvolosa.

Un fenomeno raro, ma non eccezionale

Dal punto di vista climatologico, gelate di questo tipo non sono un’anomalia assoluta per l’interno algerino durante l’inverno. Gli altipiani e i rilievi dell’Atlante sono noti per le forti escursioni termiche giornaliere e per la capacità di registrare minime ben al di sotto dello zero nelle notti serene.

Ciò che rende significativo l’episodio odierno è la qualità del gelo, capace di produrre ghiaccio superficiale esteso e cristalli ben sviluppati, un chiaro segnale dell’intensità dell’irruzione fredda in atto. Un promemoria efficace di come, anche alle latitudini nordafricane, l’inverno possa manifestarsi con caratteristiche pienamente continentali e scenari sorprendenti.