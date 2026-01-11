Meteo, Grecia nel gelo: Arnaía sepolta dalla neve con temperature sottozero | VIDEO

Un’autentica fase invernale sta interessando in queste ore Arnaía, località dell’entroterra collinare della Calcidica, dove una nevicata persistente sta trasformando il paesaggio in uno scenario tipicamente nordico. Le condizioni meteo risultano pienamente coerenti con l’afflusso di aria fredda di origine settentrionale che sta coinvolgendo gran parte della Grecia settentrionale, determinando temperature nettamente sottozero e una ventilazione sostenuta da nord-ovest.

Le ultime osservazioni indicano valori termici prossimi ai −5°C, accompagnati da un tasso di umidità medio che favorisce la tenuta della neve anche nei settori abitati. Il vento, moderato o localmente teso, contribuisce ad accentuare la sensazione di freddo percepito, con un wind chill sensibilmente più basso rispetto alla temperatura reale. In queste condizioni, il disagio bioclimatico risulta marcato, soprattutto nelle fasi di intensificazione delle raffiche.

Dal punto di vista dinamico, la nevicata è sostenuta dall’interazione tra aria fredda in quota e l’orografia collinare dell’interno calcidico. Il flusso da NO, impattando sui rilievi, genera un effetto stau che mantiene attive le precipitazioni nevose, in particolare sui versanti esposti. I fenomeni si presentano a tratti intermittenti, ma con una tendenza alla persistenza, soprattutto al di fuori delle aree costiere, dove l’influenza mitigatrice del mare risulta assente.

Gli accumuli al suolo, inizialmente modesti in ambito urbano, tendono ad aumentare rapidamente con la quota, dove l’intera colonna d’aria resta sottozero. Questo quadro favorisce la formazione di ghiaccio diffuso, soprattutto su strade secondarie, tratti in ombra e superfici già umide, aumentando il rischio per la circolazione.

Nel breve termine non si intravedono cambiamenti sostanziali: la circolazione atmosferica continuerà a favorire il passaggio di nuclei freddi da nord-ovest verso sud-est, alternando brevi pause a nuove fasi di neve. Il contesto resterà quindi stabilmente invernale, con gelate notturne diffuse e condizioni meteorologiche che richiederanno attenzione, soprattutto nelle aree collinari e montane dell’interno della Calcidica.