Meteo, Grecia nella morsa dell’inverno: nevicate diffuse, gelo e rischio idrogeologico elevato in Epiro | FOTO

La Grecia torna a fare i conti con una fase di maltempo severo, che nelle ultime ore ha colpito con particolare intensità il settore nord-occidentale del Paese. L’area più esposta risulta ancora una volta l’Epiro, dove una combinazione di precipitazioni abbondanti, neve a bassa quota, vento e calo termico sta generando una situazione complessa sul piano meteorologico e idrogeologico. Fin dalle prime ore del mattino, nevicate persistenti stanno interessando ampie porzioni dell’Epiro, coinvolgendo sia i fondovalle interni sia i rilievi. Le aree di Distrato, Filiates e i massicci dei Tzoumerka risultano tra le più colpite, con accumuli in rapido aumento e strade rese scivolose o temporaneamente impraticabili.

Oltre trenta mezzi operativi e unità di emergenza sono impegnati senza sosta per garantire la transitabilità delle principali arterie e per intervenire nei tratti interessati da frane e smottamenti, fenomeni resi più probabili da un suolo già fortemente saturo dopo gli eventi piovosi dell’autunno.

Temperature in calo e rischio ghiaccio

Il peggioramento è accompagnato da un progressivo abbassamento delle temperature, che nelle prossime ore potrebbe portare valori diffusamente sotto lo zero nei settori interni e montani. Per questo motivo le autorità locali stanno intensificando le operazioni di spargimento di sale, soprattutto lungo le strade principali e nei collegamenti verso Ioannina e Arta, al fine di limitare la formazione di ghiaccio al suolo.

Fiumi sotto osservazione e rischio idrogeologico

Particolare attenzione è rivolta anche alla rete idrografica. Il fiume Louros viene monitorato costantemente per il rischio di esondazione, mentre il Kalamas ha già superato gli argini in alcuni tratti, causando interruzioni della circolazione e allagamenti localizzati. Le zone dei Tzoumerka settentrionali e centrali, già fragili dal punto di vista geomorfologico, risultano tra le più esposte a dissesti del terreno e instabilità dei versanti.

Raccomandazioni e prossime ore

Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza, raccomandando di limitare gli spostamenti non indispensabili, soprattutto verso le aree montane. L’uso di pneumatici invernali o catene da neve è obbligatorio su molte tratte, mentre resta elevato il rischio di nuove criticità nelle prossime ore, in attesa di un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche.