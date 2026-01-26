Meteo, in Polonia l’inverno più duro dal 2010: 28 morti, scuole chiuse e caos trasporti

La Polizia polacca ha riferito che 28 persone sono morte per ipotermia, conseguenza dell’intensa ondata di freddo che ha portato anche alla chiusura di diverse linee ferroviarie, a centinaia di incidenti stradali e alla sospensione delle lezioni in diverse regioni. Secondo le misurazioni delle temperature minime dell’Istituto Meteorologico Polacco, questo è l’inverno più rigido dal 2010. Secondo i dati del Comando Generale di Polizia, solo nella seconda settimana di gennaio sono morte 10 persone, la maggior parte delle quali senzatetto, anziane o malate. Di conseguenza, sono state potenziate le pattuglie di soccorso e sono stati rinnovati gli appelli ai cittadini affinché segnalino eventuali casi di persone in pericolo o in situazioni di vulnerabilità.

Inoltre, la rete ferroviaria in quasi tutto il Paese è paralizzata dal ghiaccio sulle linee aeree, con massicce cancellazioni sia sulle tratte nazionali che internazionali e ritardi di diverse ore su quasi tutte le tratte. Allo stesso tempo, sono stati segnalati decine di incidenti stradali su diverse strade, causati da chiazze di ghiaccio sul manto stradale, un fenomeno diffuso sulla rete stradale nelle zone centrali e meridionali del Paese.

Nel frattempo, centinaia di scuole in tutto il Paese hanno sospeso le lezioni e i percorsi degli scuolabus sono stati interrotti, con regioni come la Pomerania dove 140 scuole non hanno aperto oggi.

L’allerta continua

Secondo la portavoce dell’Istituto Meteorologico, Grazyna Dabrowska, i cittadini dovrebbero prestare molta attenzione agli avvisi inviati dai servizi di emergenza ai loro telefoni cellulari, e ha avvertito che “gli avvisi sono seri, poiché si prevedono condizioni meteorologiche molto pericolose“, con una fitta nebbia che ridurrà la visibilità a meno di 200 metri.

Il Centro di Sicurezza del Governo ha diramato un’allerta per quasi tutte le regioni polacche. Secondo le previsioni, le temperature notturne dovrebbero scendere fino a -15°C, con vento e pioggia gelata che persisteranno almeno fino a mercoledì 28 gennaio.