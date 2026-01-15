Meteo, inondazioni in Sudafrica: dieci morti e chiuso l’iconico Kruger National Park | FOTO

Le inondazioni provocate dalle piogge torrenziali nel Sudafrica nordorientale hanno causato almeno 10 vittime durante la notte e hanno costretto alla chiusura dell’iconico Kruger National Park. Lo hanno dichiarato le autorità. Il servizio meteorologico ha emesso il massimo livello di allerta per ulteriori precipitazioni in alcune parti del Paese, mentre anche il vicino Mozambico è in stato di allerta dopo le inondazioni che hanno allagato strade e case. Nove persone sono morte in un villaggio nella provincia sudafricana di Limpopo, vicino al Kruger, ha dichiarato un portavoce provinciale all’AFP. Quasi 200 persone sono state salvate, ha aggiunto. Le immagini diffuse dalla Forza di Difesa Nazionale sudafricana mostrano un elicottero militare che trasporta in elicottero i residenti bloccati dagli alberi.

Nella vicina provincia di Mpumalanga, i soccorritori hanno recuperato il corpo di una donna annegata mentre cercava di attraversare un fiume. Almeno 19 persone sono morte a Mpumalanga dall’inizio delle piogge a novembre, ha dichiarato il portavoce provinciale Freddy Ngobe all’Afp.

Il Kruger National Park, una delle principali destinazioni per il turismo naturalistico, ha dovuto evacuare sei accampamenti nella savana e alcuni campi tendati. Reynold Thakhuli, portavoce del parco, ha affermato che gli animali del parco possono spostarsi su terreni più elevati, ma che sono necessarie misure precauzionali per proteggere gli ospiti. Alcuni ospiti dei campi situati in zone basse erano già stati evacuati negli chalet all’inizio della settimana. “Abbiamo dovuto iniziare a evacuare in modo proattivo alcuni campi, in particolare quelli nella savana e quelli rustici”, ha detto Thakhuli all’Associated Press. “Al momento non ci sono previsioni su quando smetterà di piovere, quindi stiamo monitorando la situazione quotidianamente”.

Il Servizio meteorologico sudafricano ha emesso un allarme rosso di livello 10, il livello di allerta più alto, per le prossime 24-48 ore in alcune parti della regione settentrionale. Ha aggiunto che sono previste ulteriori forti piogge, che potrebbero causare inondazioni in grado di mettere in pericolo vite umane, sfollare comunità e causare danni diffusi alle infrastrutture. Secondo il servizio meteorologico, nei prossimi due giorni sono previste precipitazioni comprese tra 100 e 200mm.

Inondazioni anche in Mozambico

In Mozambico, le autorità hanno iniziato a evacuare i residenti dalle zone basse a causa degli alti livelli dell’acqua, con segnalazioni di perdite di vite umane non specificate. Il Dipartimento meteorologico del Mozambico ha affermato che nei prossimi giorni sono previste altre forti piogge accompagnate da temporali e raffiche di vento, anche nella capitale Maputo.

Mentre l’estate nell’emisfero australe porta tipicamente piogge stagionali, gli eventi estremi di quest’anno si sono verificati in un contesto di crescente stress climatico, con rovesci nel nord-est del Sudafrica e condizioni di siccità e incendi boschivi più a sud.