Meteo, inverno dinamico sul Nord Africa: il Marocco ancora sotto nubi e rovesci

Una vasta struttura depressionaria di matrice atlantica sta dominando lo scenario meteorologico sull’Europa occidentale, estendendo i suoi effetti ben oltre il bacino europeo e coinvolgendo direttamente il Nord Africa, in particolare il Marocco. Si tratta di una configurazione sinottica ampia e ben organizzata, tipica delle fasi invernali più dinamiche, capace di attivare un flusso umido persistente dall’Oceano Atlantico verso le coste nord-occidentali africane.

Una saccatura profonda tra Atlantico ed Europa occidentale

L’assetto in quota evidenzia una saccatura pronunciata che affonda dal Nord Atlantico verso la Penisola Iberica, con il suo ramo ascendente proteso fino al Marocco settentrionale. A ovest del Portogallo, le immagini satellitari mostrano chiaramente la presenza di estese cloud streets, segno di aria fredda in quota che scorre sopra superfici oceaniche più miti, generando instabilità diffusa e convezione post-frontale. Questo tipo di struttura è indice di un’atmosfera fortemente dinamica, con moti verticali accentuati e continua riorganizzazione delle masse d’aria.

Piogge e temporali tra costa atlantica e rilievi interni

Sul Marocco, gli effetti della saccatura risultano evidenti lungo il settore costiero atlantico e nelle aree immediatamente interne. Tra lo Stretto di Gibilterra, Tangeri, Rabat e le pianure adiacenti, si sono sviluppati sistemi nuvolosi estesi, in parte stratiformi ma con nuclei convettivi più attivi, responsabili di rovesci e temporali a tratti intensi. Il flusso sud-occidentale umido, richiamato dall’oceano, impatta direttamente contro l’orografia del Paese, favorendo un marcato effetto di stau sui versanti esposti.

Il Medio Atlante gioca un ruolo chiave nel modulare la distribuzione delle precipitazioni: le piogge tendono a intensificarsi lungo i rilievi e a diminuire gradualmente procedendo verso le aree sottovento, secondo una dinamica ben nota in presenza di correnti occidentali persistenti.

Dati osservativi e inquadramento climatologico

Le misurazioni pluviometriche delle ultime 24 ore confermano la consistenza dell’episodio. Lungo la fascia costiera settentrionale e atlantica si registrano accumuli significativi, con valori superiori ai 40 mm nell’area di Tangeri e quantitativi compresi tra 20 e 30 mm tra Kenitra e l’entroterra centro-settentrionale. Si tratta di piogge rilevanti ma ancora pienamente coerenti con la climatologia invernale del Marocco atlantico, una delle stagioni più piovose dell’anno.

Evoluzione attesa

Nel breve termine, la persistenza della saccatura suggerisce il mantenimento di condizioni instabili, con ulteriori precipitazioni soprattutto sui settori esposti al flusso oceanico. L’evoluzione dipenderà dalla velocità di traslazione della struttura depressionaria verso est, ma il quadro resta quello di una fase perturbata ben strutturata, tipica delle grandi ondulazioni atlantiche invernali.