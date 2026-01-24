Meteo, inverno senza precedenti in Giappone: aria artica, -28°C e oltre SEI METRI di neve sulle montagne con record che crollano uno dopo l’altro | FOTO

L’inverno sta mostrando il suo volto più severo sul Giappone settentrionale, dove una poderosa irruzione di aria artica continentale ha innescato condizioni meteorologiche estreme, sia in termini di temperature minime sia per quanto riguarda gli accumuli nevosi. Le aree affacciate sul Mar del Giappone sono tornate a vivere scenari che appartengono ai grandi inverni del passato, con gelo intenso e nevicate continue alimentate da una dinamica atmosferica ben nota agli studiosi. In Hokkaido, il termometro è precipitato fino a valori prossimi ai –28 °C, segnale inequivocabile di un afflusso diretto di aria artica molto fredda. Questa massa d’aria, scorrendo sopra le acque relativamente più miti del Mar del Giappone, si carica di umidità e instabilità, dando origine a violente e persistenti nevicate lungo i versanti sopravvento delle catene montuose giapponesi. È il classico meccanismo della neve da effetto mare, qui amplificato da un’orografia estremamente favorevole.

I dati raccolti dalle stazioni montane parlano chiaro. Località come Gassan Ubasawa, a oltre 1100 metri di quota, hanno superato i 6 metri di neve al suolo, confermando la reputazione di quest’area come una delle più nevose al mondo. Anche Sukayu, altra stazione simbolo del nord di Honshu, ha raggiunto valori prossimi ai 4 metri e mezzo, stabilendo un nuovo record per il mese di gennaio. Numeri che non rappresentano semplici anomalie isolate, ma l’espressione di un regime nivometrico estremo che, in queste zone, tende a riproporsi con impressionante regolarità.

Altri siti lungo la fascia montuosa occidentale mostrano accumuli compresi tra i 2 e i 3,5 metri, a dimostrazione di come l’evento abbia un’estensione geografica ampia e coerente. Il flusso nord-occidentale, freddo e umido, viene forzato a un rapido sollevamento contro i rilievi, favorendo la formazione di nubi convettive organizzate e rovesci nevosi quasi ininterrotti.

Dal punto di vista scientifico, il Giappone settentrionale rappresenta un vero laboratorio naturale per lo studio delle nevicate da effetto mare in ambiente montuoso. La combinazione tra aria artica secca in quota, mare aperto sottostante e orografia ripida crea condizioni ideali per accumuli eccezionali, offrendo spunti fondamentali anche per comprendere eventi analoghi in altre regioni del pianeta.

Questo episodio conferma come, nonostante un contesto climatico globale in evoluzione, le configurazioni atmosferiche favorevoli possano ancora generare inverni di straordinaria intensità, capaci di riscrivere record e riportare intere regioni sotto una coltre di neve profonda e persistente.