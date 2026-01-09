Meteo, Italia divisa in due: gelo persistente al Nord, temperature quasi primaverili al Centro-Sud

L’Italia si trova in queste ore al centro di una configurazione atmosferica fortemente asimmetrica, dominata da un intenso flusso sud-occidentale in quota legato all’approssimarsi di una saccatura atlantica sul Mediterraneo centrale. Questo assetto sinottico sta accentuando un contrasto termico netto tra Nord e Centro-Sud, rendendo il quadro meteorologico particolarmente dinamico e molto evidente dal punto di vista delle temperature.

Un Paese spaccato in due dal punto di vista termico

Sulle regioni settentrionali persiste una sacca di aria fredda nei bassi strati, alimentata da residue infiltrazioni continentali e favorita dalla scarsa ventilazione al suolo. In Val Padana e lungo le valli alpine le temperature restano sotto la media del periodo, con valori contenuti anche durante il giorno e minime prossime allo zero nelle ore notturne. Questo cuscino freddo limita l’aumento termico nonostante la circolazione più mite presente in quota.

Al contrario, il Centro-Sud è investito da correnti decisamente più temperate, con un progressivo rialzo delle temperature che riporta il clima su valori tardo-autunnali, se non localmente primaverili. Il contributo principale arriva dalla ventilazione sud-occidentale, che interagisce con l’orografia appenninica amplificando le differenze tra versanti opposti.

Libeccio e Garbino: due facce della stessa circolazione

Sul versante tirrenico il flusso sud-occidentale si manifesta come Libeccio, vento umido e spesso sostenuto che trasporta nubi e favorisce condizioni più instabili, con rovesci e locali temporali. Il mare risulta molto mosso o agitato su Ligure, Tirreno e Canale di Sardegna, mentre le temperature si mantengono elevate soprattutto lungo le coste.

Sul medio-basso Adriatico, invece, le stesse correnti assumono le caratteristiche del Garbino, il tipico foehn appenninico. Scendendo dai rilievi verso le pianure e il litorale, l’aria si comprime e si riscalda, determinando un aumento termico improvviso, un deciso calo dell’umidità e raffiche localmente intense. Il risultato è un clima insolitamente mite e secco, con cieli spesso più aperti rispetto al lato tirrenico.

Temperature: il divario parla da solo

Il contrasto tra le due Italie è evidente osservando le temperature attuali. Al Centro-Sud si registrano valori pienamente miti, con Catania e Reggio Calabria a +19°C, Ancona e Pescara a +18°C, Bari, Cagliari, Foggia e Messina a +17°C, Alghero, Brindisi, Lecce, Napoli e Palermo a +16°C, mentre Roma e Trapani raggiungono +15°C.

Al Nord, la situazione è completamente diversa: Treviso +5°C, Cuneo, Rimini, Torino, Udine, Venezia e Verona +4°C, Padova e Parma +3°C, Bologna, Brescia, Forlì, Milano e Piacenza +2°C, Bergamo e Novara +1°C, fino agli 0°C di Bolzano.

Un equilibrio destinato a cambiare

Questo tipo di configurazione mette in evidenza, ancora una volta, il ruolo chiave dell’Appennino nel separare masse d’aria profondamente diverse e nel creare forti contrasti termo-igrometrici su distanze relativamente brevi. Si tratta tuttavia di un equilibrio fragile: l’evoluzione della saccatura atlantica, seguita da aria fredda, nei prossimi giorni ridisegnerà completamente lo scenario meteo.

