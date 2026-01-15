Meteo, la grande nevicata di Mosca: un evento che prepara il gelo continentale per l’Europa

Negli ultimi giorni Mosca è stata travolta da una delle nevicate più intense e spettacolari degli ultimi anni, un evento che ha trasformato il volto della capitale russa nel giro di poche ore. Le immagini diffuse sui social mostrano una metropoli completamente imbiancata, con strade, edifici e parchi sommersi da uno spesso strato di neve fresca, capace di ridisegnare il paesaggio urbano in modo quasi surreale. In alcuni quartieri, gli accumuli hanno raggiunto valori prossimi ai 60–65 centimetri, una quantità eccezionale per una città di queste dimensioni concentrata in un arco temporale così ristretto.

Dal punto di vista meteorologico, l’evento è stato alimentato da una circolazione depressionaria molto attiva sulla Russia europea, in grado di richiamare aria fredda e umida su un vasto settore. La combinazione tra precipitazioni persistenti e temperature stabilmente sottozero ha favorito la formazione di neve asciutta e compatta, con un accumulo rapido e uniforme al suolo. A differenza delle classiche nevicate intermittenti, questa fase si è distinta per la continuità dei rovesci, che ha messo sotto pressione i sistemi di gestione urbana.

Le conseguenze sulla mobilità sono state immediate. I principali aeroporti internazionali che servono Mosca hanno dovuto rallentare o sospendere temporaneamente le operazioni, mentre sulle grandi arterie stradali si sono formate lunghe colonne di veicoli, in particolare mezzi pesanti diretti verso l’interno del Paese. Anche il trasporto pubblico ha registrato forti disagi, con ritardi e soppressioni su diverse linee.

Le autorità cittadine hanno risposto con una mobilitazione straordinaria, impiegando decine di migliaia di operatori e numerosi mezzi spalaneve per lo sgombero. Nonostante lo sforzo, l’intensità delle precipitazioni ha spesso superato la capacità di rimozione, rendendo necessario intervenire più volte sulle stesse tratte.

Questo episodio si colloca tra i più rilevanti eventi invernali recenti per l’area moscovita, non solo per gli accumuli registrati, ma anche per l’impatto diffuso su infrastrutture, trasporti e vita quotidiana. Un caso emblematico che conferma come le nevicate estreme in ambiente urbano restino una delle sfide più complesse per le grandi metropoli delle alte latitudini.

Quando al suolo si accumula tanta neve, spesso entra in gioco un meccanismo chiave: l’ aria pellicolare. La superficie innevata, grazie alla sua elevata albedo, riflette gran parte della radiazione e favorisce una rapida dispersione del calore verso lo spazio, soprattutto nelle notti serene.

Il risultato è un raffreddamento intenso degli strati d’aria immediatamente a contatto con il terreno: l’aria diventa sempre più fredda, densa e stabile, formando una vera e propria “pellicola” gelida spessa poche centinaia di metri.

Questo strato compatto tende ad aumentare la pressione al suolo e favorisce l’impostazione di un anticiclone continentale, spesso associato a un Anticiclone Siberiano particolarmente robusto e persistente.