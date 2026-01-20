Meteo, Lampedusa sotto il respiro del Sahara: polvere in sospensione, aria umida e rovesci intensi spinti dal ciclone Harry

Un’intensa fase di maltempo sciroccale sta interessando in queste ore Lampedusa, inserendosi nel più ampio quadro del ciclone mediterraneo Harry che domina il Canale di Sicilia. L’isola si trova lungo una delle direttrici principali del flusso meridionale, che sta trasportando verso il Mediterraneo centrale ingenti quantità di polvere sahariana, rendendo il cielo opaco, giallastro e riducendo sensibilmente la visibilità, come mostrano chiaramente le immagini in tempo reale delle webcam locali.

Scirocco e trasporto di polveri: perché il cielo cambia colore

Le forti correnti di Scirocco, attivate dal profondo gradiente barico associato al ciclone, risalgono direttamente dal Nord Africa verso la Sicilia meridionale. In quota e nei bassi strati queste correnti intercettano strati d’aria ricchi di particolato desertico, che viene sollevato e mantenuto in sospensione per centinaia di chilometri. Il risultato è una diffusa foschia sabbiosa, con cieli lattiginosi e colori attenuati, fenomeno tipico ma particolarmente marcato quando la circolazione ciclonica risulta intensa e persistente.

Umidità elevata e temporali: rischio di piogge di fango

Oltre alla polvere, il flusso sciroccale sta convogliando verso Lampedusa aria molto calda e umida, creando un ambiente favorevole allo sviluppo di rovesci e temporali. In queste condizioni, la combinazione tra precipitazioni e particolato in sospensione può dare origine alle cosiddette piogge di fango, con depositi di sabbia su superfici, veicoli e infrastrutture. Si tratta di un fenomeno non pericoloso in sé, ma indicativo di un’atmosfera fortemente instabile e carica di aerosol.

Impatti sul territorio e sulla vita quotidiana

La riduzione della visibilità può causare disagi alla navigazione marittima e aerea, mentre l’umidità elevata accentua la sensazione di afa nonostante il periodo invernale. Episodi di pioggia intensa, anche se brevi, possono risultare localmente fastidiosi per il deflusso urbano, specie se accompagnati da raffiche di vento irregolari legate ai nuclei temporaleschi.

Evoluzione attesa

Il quadro rimarrà instabile finché il ciclone mediterraneo continuerà a stazionare sul Canale di Sicilia. Solo con il suo progressivo spostamento verso levante e l’attenuazione del flusso sciroccale si assisterà a un miglioramento della qualità dell’aria e a un graduale ritorno di cieli più limpidi. Nel frattempo, l’episodio in atto rappresenta un classico esempio di interazione tra dinamica ciclonica, trasporto sahariano e instabilità convettiva, tipica delle fasi di maltempo intenso nel Mediterraneo centrale.

