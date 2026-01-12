Meteo Lazio, risveglio gelido: paesaggi da fiaba e termometri sotto zero

Un’ondata di freddo intenso ha regalato al Lazio un vero e proprio scenario invernale da cartolina. Le temperature sono scese drasticamente sotto lo zero, con punte di -12/-15°C nelle zone interne e montuose del Reatino. La neve ha imbiancato le vette del Terminillo, di Livata e della Ciociaria, così come i comuni dei Castelli Romani, regalando atmosfere invernali spettacolari. Non solo le montagne: anche Roma ha vissuto un risveglio gelido, con termometri sotto lo zero e gelate mattutine che hanno ricoperto strade e parchi, creando suggestivi giochi di ghiaccio, soprattutto nelle aree in ombra come Villa Ada. Sulla costa pontina il freddo è stato meno intenso, ma il gelo si è comunque fatto sentire.

