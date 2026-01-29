Meteo, le temperature massime di oggi: +15°C a Pescara

Un nuovo impulso instabile è in arrivo sulle regioni meridionali, con il peggioramento atteso entro le prossime ore su Sardegna, Sicilia ed estremo Sud. Si tratterà di una fase preliminare a un’evoluzione più incisiva: nel corso del fine settimana è infatti previsto il transito di un profondo vortice ciclonico, destinato a interessare nuovamente le due Isole maggiori e le regioni più meridionali della Penisola. Il sistema perurbato sarà accompagnato da precipitazioni diffuse, localmente anche di forte intensità, e da venti sostenuti, con possibili condizioni di mare molto mosso o agitato. Tra venerdì e domenica gli accumuli pluviometrici potranno risultare rilevanti, con punte prossime ai 100 mm tra bassa Calabria e settore settentrionale della Sicilia, dove non si escludono criticità idrogeologiche localizzate.

Sul fronte termico, invece, non sono attese variazioni significative: le temperature continueranno a mostrare oscillazioni contenute, mantenendosi complessivamente in linea con le medie stagionali, senza irruzioni fredde né fasi di caldo anomalo.

Temperature massime registrate in Italia

+18°C a Lampedusa

a Lampedusa +17°C a Catania

a Catania +16°C a Cagliari, Trapani

a Cagliari, Trapani +15°C a Albenga, Crotone, Gela, Grottaglie, Olbia, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Termoli

a Albenga, Crotone, Gela, Grottaglie, Olbia, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Termoli +14°C a Alghero, Ancona, Foggia, Lamezia Terme, Latina, Messina, Napoli, Pantelleria, S.Maria Di Leuca

a Alghero, Ancona, Foggia, Lamezia Terme, Latina, Messina, Napoli, Pantelleria, S.Maria Di Leuca +13°C a Brindisi, Genova, Guidonia

a Brindisi, Genova, Guidonia +12°C a Bari, Frosinone, Grosseto, Lecce, Perugia, Pisa

a Bari, Frosinone, Grosseto, Lecce, Perugia, Pisa +11°C a Cuneo, Rieti, Trieste, Viterbo

a Cuneo, Rieti, Trieste, Viterbo +10°C a Aosta, Firenze, Parma, Torino

a Aosta, Firenze, Parma, Torino +9°C a Bergamo, Bologna, Brescia, Milano, Piacenza, Udine

a Bergamo, Bologna, Brescia, Milano, Piacenza, Udine +8°C a Cervia, Forlì, Padova, Treviso, Venezia

a Cervia, Forlì, Padova, Treviso, Venezia +7°C a Bolzano, Rimini, Verona

a Bolzano, Rimini, Verona +5°C a Novara

