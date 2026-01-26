Meteo, le temperature massime di oggi: +16°C a Catania

Nei prossimi giorni il quadro meteo resterà dominato dall’afflusso di aria oceanica temperata e molto umida, all’interno della quale continueranno a scorrere sistemi perturbati ben organizzati. L’attenzione è rivolta in particolare alla nuova perturbazione in arrivo tra la tarda serata di martedì 27 e la giornata di mercoledì 28, destinata a determinare un marcato peggioramento con piogge diffuse e localmente abbondanti, nevicate consistenti sui rilievi e venti forti o burrascosi sui bacini marittimi, soprattutto al Centro-Sud.

Successivamente, giovedì, è atteso l’ingresso di un ulteriore impulso perturbato, che coinvolgerà in modo più diretto le regioni centro-meridionali, rinnovando condizioni di instabilità e precipitazioni, mentre il resto del Paese potrà beneficiare di fasi più variabili.

Temperature massime registrate in Italia

+16°C a Catania

a Catania +15°C a Crotone, Foggia, Grottaglie, Lamezia Terme, Lampedusa, Lecce, Messina, Reggio Calabria

a Crotone, Foggia, Grottaglie, Lamezia Terme, Lampedusa, Lecce, Messina, Reggio Calabria +14°C a Albenga, Bari, Gela, S.Maria Di Leuca, Trapani

a Albenga, Bari, Gela, S.Maria Di Leuca, Trapani +13°C a Alghero, Brindisi, Firenze, Palermo, Pantelleria

a Alghero, Brindisi, Firenze, Palermo, Pantelleria +12°C a Cagliari, Genova, Olbia, Pescara, Pisa

a Cagliari, Genova, Olbia, Pescara, Pisa +11°C a Capri, Grosseto, Guidonia, Latina, Napoli, Perugia

a Capri, Grosseto, Guidonia, Latina, Napoli, Perugia +10°C a Cuneo, Milano, Novara, Rieti, Roma, Torino, Udine, Verona

a Cuneo, Milano, Novara, Rieti, Roma, Torino, Udine, Verona +9°C a Bergamo, Bologna, Brescia, Frosinone, Parma, Treviso, Venezia

a Bergamo, Bologna, Brescia, Frosinone, Parma, Treviso, Venezia +8°C a Bolzano, Piacenza, Viterbo

a Bolzano, Piacenza, Viterbo +7°C a Ancona, Cervia, Forlì, Rimini

a Ancona, Cervia, Forlì, Rimini +4°C a Aosta

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: