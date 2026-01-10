Meteo, le temperature massime di oggi: +16°C a Palermo

Nella giornata di domani, domenica 11 gennaio, è atteso il rapido transito di un impulso freddo e instabile di origine balcanica, che interesserà in modo diretto le regioni adriatiche centrali, dove saranno possibili nevicate fino a quote basse. Contemporaneamente, tra la bassa Calabria tirrenica e il nord della Sicilia, il tempo si manterrà più perturbato, con nuvolosità estesa, piogge diffuse e locali temporali, soprattutto sui settori costieri maggiormente esposti.

L’afflusso di aria gelida proseguirà anche nella giornata di lunedì 12 gennaio, determinando un ulteriore e generale calo delle temperature su gran parte del Paese. Il picco dell’ondata di freddo è atteso proprio a inizio settimana e coinvolgerà anche la Sicilia, rimasta finora più ai margini della fase invernale. Nella notte tra domenica e lunedì sono previste gelate diffuse al Centro-Nord, con valori localmente molto bassi e minime fino a −6/−8 °C, ad eccezione delle coste liguri. Al Centro-Sud, pur con temperature meno rigide, la sensazione di freddo sarà accentuata da venti settentrionali sostenuti, che renderanno il clima particolarmente pungente.

Temperature massime registrate in Italia

+16°C a Catania, Lamezia Terme, Lampedusa, Palermo, Reggio Calabria

a Catania, Lamezia Terme, Lampedusa, Palermo, Reggio Calabria +15°C a Albenga, Gela, Lecce, Messina, Trapani

a Albenga, Gela, Lecce, Messina, Trapani +14°C a Brindisi, Pantelleria, S. Maria di Leuca

a Brindisi, Pantelleria, S. Maria di Leuca +13°C a Cagliari, Crotone, Firenze, Genova, Grottaglie

a Cagliari, Crotone, Firenze, Genova, Grottaglie +12°C a Alghero, Bari, Foggia, Napoli, Pescara, Pisa

a Alghero, Bari, Foggia, Napoli, Pescara, Pisa +11°C a Cuneo, Grosseto, Olbia, Torino, Trieste

a Cuneo, Grosseto, Olbia, Torino, Trieste +10°C a Padova, Udine

a Padova, Udine +9°C a Perugia, Treviso, Venezia, Viterbo

a Perugia, Treviso, Venezia, Viterbo +8°C a Roma, Verona

a Roma, Verona +7°C a Ancona, Bergamo, Bologna, Piacenza, Rieti, Rimini

a Ancona, Bergamo, Bologna, Piacenza, Rieti, Rimini +6°C a Aosta, Brescia, Forlì, Milano

a Aosta, Brescia, Forlì, Milano +5°C a Cervia, L’Aquila, Parma

a Cervia, L’Aquila, Parma +3°C a Bolzano, Novara

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: