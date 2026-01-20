Meteo, le temperature massime di oggi: +17°C a Lampedusa

Il ciclone mediterraneo Harry continuerà a influenzare le condizioni meteorologiche sull’Italia anche nella giornata di mercoledì 21, mantenendo una fase di tempo perturbato soprattutto sulle regioni meridionali e sulle Isole maggiori. Rispetto alle ore precedenti, piogge e venti resteranno presenti ma con un’intensità in parziale attenuazione, pur senza un deciso miglioramento. Le precipitazioni interesseranno ancora diffusamente il Sud e le Isole, estendendosi anche ai settori adriatici del Centro, mentre sui bacini meridionali persisteranno venti di burrasca, seppur in graduale calo. Il quadro termico rimarrà in linea con le medie stagionali, senza apporti di aria particolarmente fredda.

Nel corso della giornata, con il progressivo spostamento della perturbazione verso levante, si osserverà un temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche e una graduale attenuazione del vento. Si tratterà tuttavia di una tregua breve, destinata a lasciare spazio a nuovi impulsi instabili nella fase successiva.

Temperature massime registrate in Italia

+17°C a Lampedusa

a Lampedusa +16°C a Alghero, Palermo

a Alghero, Palermo +15°C a Cagliari, Pantelleria, Trapani

a Cagliari, Pantelleria, Trapani +14°C a Catania, Gela, Grosseto, Guidonia, Latina, Messina, Olbia, Reggio Calabria, Roma

a Catania, Gela, Grosseto, Guidonia, Latina, Messina, Olbia, Reggio Calabria, Roma +13°C a Siena, Siracusa, Viterbo

a Siena, Siracusa, Viterbo +12°C a Albenga, Firenze, Frosinone, Lamezia Terme, Lecce, Napoli, Perugia, Pisa

a Albenga, Firenze, Frosinone, Lamezia Terme, Lecce, Napoli, Perugia, Pisa +11°C a Ancona, Bari, Brindisi, Enna, Foggia, Grottaglie, Pescara, Rieti, Termoli

a Ancona, Bari, Brindisi, Enna, Foggia, Grottaglie, Pescara, Rieti, Termoli +10°C a Benevento, Crotone, Genova, Pesaro, Rimini, S. Maria Di Leuca

a Benevento, Crotone, Genova, Pesaro, Rimini, S. Maria Di Leuca +9°C a Cervia, Norcia, Ragusa

a Cervia, Norcia, Ragusa +8°C a Avellino, Bolzano, L’Aquila, Trieste

a Avellino, Bolzano, L’Aquila, Trieste +7°C a Belluno, Novara, Treviso, Udine, Venezia

a Belluno, Novara, Treviso, Udine, Venezia +6°C a Bergamo, Milano, Padova

a Bergamo, Milano, Padova +5°C a Aosta, Brescia, Campobasso, Parma, Piacenza, Potenza, Verona

a Aosta, Brescia, Campobasso, Parma, Piacenza, Potenza, Verona +4°C a Bologna, Cuneo, Forlì, Torino

