Meteo, le temperature massime di oggi: +18°C a Alghero

Una perturbazione di matrice atlantica interesserà l’Italia nella giornata di domenica, con effetti più evidenti sul Nord-Ovest e sulla Sardegna. Contestualmente, un marcato rinforzo dei venti di Scirocco all’estremo Sud favorirà un rapido peggioramento delle condizioni meteo, con rovesci intensi in arrivo dalla serata su Sicilia e Calabria. Si tratterà dell’avvio di una fase di maltempo particolarmente severa che tra lunedì e martedì coinvolgerà in modo diretto il Sud estremo e le Isole, a causa della formazione di un profondo vortice ciclonico in prossimità delle coste nordafricane. Le precipitazioni abbondanti, localmente a carattere di nubifragio, potranno determinare accumuli significativi, mentre i venti di Scirocco, in progressiva intensificazione, potranno raggiungere raffiche di tempesta, localmente oltre i 100 km/h.

Le condizioni marine risulteranno di conseguenza molto mosse o agitate, con mareggiate lungo i litorali esposti. La situazione si preannuncia delicata e richiederà un costante monitoraggio nelle prossime ore.

Temperature massime registrate in Italia

+18°C a Alghero, Latina, Reggio Calabria, Trapani

a Alghero, Latina, Reggio Calabria, Trapani +17°C a Grottaglie, Lampedusa, Lecce, Messina, Napoli, Palermo

a Grottaglie, Lampedusa, Lecce, Messina, Napoli, Palermo +16°C a Cagliari, Firenze, Gela, Grosseto, Olbia, Pantelleria, Rieti, Roma

a Cagliari, Firenze, Gela, Grosseto, Olbia, Pantelleria, Rieti, Roma +15°C a Brindisi, Catania, Lamezia Terme, Perugia, Pisa, S.Maria Di Leuca, Trieste, Udine

a Brindisi, Catania, Lamezia Terme, Perugia, Pisa, S.Maria Di Leuca, Trieste, Udine +14°C a Bari, Crotone, Treviso, Venezia, Viterbo

a Bari, Crotone, Treviso, Venezia, Viterbo +13°C a Albenga, Foggia, Padova, Pescara

a Albenga, Foggia, Padova, Pescara +12°C a L’Aquila, Termoli

a L’Aquila, Termoli +11°C a Bolzano, Genova, Milano

a Bolzano, Genova, Milano +10°C a Ancona, Bergamo, Brescia, Verona

a Ancona, Bergamo, Brescia, Verona +8°C a Bologna, Cervia, Forlì, Novara, Parma, Rimini

a Bologna, Cervia, Forlì, Novara, Parma, Rimini +7°C a Piacenza, Torino

a Piacenza, Torino +6°C a Cuneo

a Cuneo +5°C a Aosta.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: