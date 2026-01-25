Meteo, le temperature massime di oggi: +18°C a Bari

Nel corso del primo pomeriggio di oggi l’instabilità più marcata si concentra soprattutto sulle regioni del Sud peninsulare, dove i fenomeni risultano di forte intensità. Attualmente le precipitazioni più frequenti e organizzate stanno interessando la Sicilia orientale, la Calabria tirrenica, la Basilicata e la Puglia centro-settentrionale, mentre il versante ionico calabrese rimane in gran parte ai margini del maltempo. Nel corso di lunedì, un nuovo impulso perturbato in arrivo da ovest verso est raggiungerà nuovamente le regioni tirreniche meridionali, determinando una ripresa dell’instabilità con rovesci sparsi. Sul resto del Paese, invece, è attesa una fase più stabile e soleggiata, grazie a una temporanea attenuazione della circolazione perturbata.

Temperature massime registrate in Italia

+18°C a Bari, Lamezia Terme, Reggio Calabria

a Bari, Lamezia Terme, Reggio Calabria +17°C a Brindisi, Lecce, Messina

a Brindisi, Lecce, Messina +16°C a Catania, Crotone, Fasano, Gela, Grottaglie, S.Maria Di Leuca, Taranto

a Catania, Crotone, Fasano, Gela, Grottaglie, S.Maria Di Leuca, Taranto +15°C a Lampedusa, Napoli, Pescara, Trapani

a Lampedusa, Napoli, Pescara, Trapani +14°C a Palermo

a Palermo +13°C a Alghero, Ancona, Cagliari, Foggia, Grosseto, Rimini, Roma

a Alghero, Ancona, Cagliari, Foggia, Grosseto, Rimini, Roma +12°C a Albenga, Cervia, Forlì, Pantelleria, Pisa

a Albenga, Cervia, Forlì, Pantelleria, Pisa +11°C a Firenze, Genova, Olbia, Perugia

a Firenze, Genova, Olbia, Perugia +10°C a Rieti, Viterbo

a Rieti, Viterbo +9°C a Padova, Venezia

a Padova, Venezia +8°C a Cuneo, Treviso, Udine, Verona

a Cuneo, Treviso, Udine, Verona +7°C a Brescia, Milano, Parma, Piacenza, Torino

a Brescia, Milano, Parma, Piacenza, Torino +6°C a Bergamo, Bologna

a Bergamo, Bologna +5°C a Novara

a Novara +3°C a Aosta

a Aosta +2°C a Bolzano

