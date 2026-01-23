Meteo, le temperature massime di oggi: +18°C a Catania

Nelle prossime ore una nuova perturbazione atlantica determinerà un sensibile peggioramento del tempo al Centro-Nord, con precipitazioni diffuse e la possibilità di nevicate fino a quote molto basse sul Nord-Ovest nella prima parte di sabato. Il sistema si muoverà poi rapidamente verso est, mantenendo condizioni ancora instabili anche sulle regioni meridionali. La tregua sarà però molto breve: già dal pomeriggio-sera di sabato è atteso l’ingresso di una seconda perturbazione atlantica, più intensa, destinata a coinvolgere gran parte della Penisola con nuove piogge, vento e clima pienamente invernale, oltre a neve a bassa quota sulle regioni settentrionali.

Nel complesso, il fine settimana si presenterà marcatamente perturbato, con temperature in linea con le medie stagionali e uno scenario tipicamente invernale su molte aree del Paese.

Temperature massime registrate in Italia

+18°C a Catania

a Catania +17°C a Siracusa

a Siracusa +16°C a Cagliari, Lamezia Terme, Lampedusa, Messina, Napoli, Olbia, Reggio Calabria, Roma, Trapani

a Cagliari, Lamezia Terme, Lampedusa, Messina, Napoli, Olbia, Reggio Calabria, Roma, Trapani +15°C a Alghero, Brindisi, Foggia, Gela, Grottaglie, Guidonia, Latina, Lecce, Palermo, Pantelleria, S. Maria di Leuca

a Alghero, Brindisi, Foggia, Gela, Grottaglie, Guidonia, Latina, Lecce, Palermo, Pantelleria, S. Maria di Leuca +14°C a Crotone, Frosinone, Rieti

a Crotone, Frosinone, Rieti +13°C a Bari, Perugia, Pescara

a Bari, Perugia, Pescara +12°C a Viterbo

a Viterbo +11°C a Grosseto

a Grosseto +10°C a Ancona, Pisa

a Ancona, Pisa +9°C a Genova, Treviso, Udine

a Genova, Treviso, Udine +8°C a Padova, Venezia

a Padova, Venezia +7°C a Albenga, Cervia, Firenze, Rimini, Verona

a Albenga, Cervia, Firenze, Rimini, Verona +6°C a Bergamo, Bolzano, Brescia, Forlì

a Bergamo, Bolzano, Brescia, Forlì +5°C a Aosta, Bologna, Cuneo, Milano, Parma, Torino

a Aosta, Bologna, Cuneo, Milano, Parma, Torino +4°C a Novara, Piacenza.

