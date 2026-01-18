Meteo, le temperature massime di oggi: +18°C a Reggio Calabria

Sui mari di ponente e sullo Ionio è in atto un progressivo rinforzo dei venti di Scirocco, segnale dell’imminente ingresso di una intensa perturbazione atlantica destinata a inaugurare una settimana particolarmente complessa per il Sud Italia. Il sistema perturbato, in arrivo da ovest, darà origine a una fase di maltempo severo, caratterizzata da precipitazioni molto abbondanti, venti di tempesta e condizioni marine estremamente difficili. Le proiezioni indicano cumulati pluviometrici localmente molto elevati, con piogge persistenti e a tratti torrenziali, associate a raffiche che potranno superare i 120 km/h e a mari grossi o molto grossi, con onde capaci di raggiungere le coste e innescare mareggiate violente sui litorali esposti.

A determinare questa marcata intensificazione dei fenomeni sarà il rapido approfondimento della depressione in ingresso sul Mediterraneo occidentale, destinata a evolvere in un ciclone mediterraneo mentre si sposterà lentamente tra le coste nordafricane, il Canale di Sardegna e il Canale di Sicilia, prima di dirigersi verso lo Ionio e attenuarsi solo nella seconda parte della settimana.

Il quadro resta molto delicato e richiede un monitoraggio costante, vista la potenziale rilevanza degli impatti sul territorio.

Temperature massime registrate in Italia

+18°C a Reggio Calabria

a Reggio Calabria +17°C a Catania, Lampedusa, Messina, Palermo, Siracusa

a Catania, Lampedusa, Messina, Palermo, Siracusa +16°C a Cagliari, Firenze, Gela, Grosseto, Trapani

a Cagliari, Firenze, Gela, Grosseto, Trapani +15°C a Alghero, Brindisi, Grottaglie, Lecce, Napoli, Olbia, Pantelleria, Perugia, Pisa, Roma

a Alghero, Brindisi, Grottaglie, Lecce, Napoli, Olbia, Pantelleria, Perugia, Pisa, Roma +14°C a Albenga, Lamezia Terme, Rieti, Siena

a Albenga, Lamezia Terme, Rieti, Siena +13°C a Genova, Pescara, S.Maria Di Leuca, Viterbo

a Genova, Pescara, S.Maria Di Leuca, Viterbo +12°C a Ancona, Bari, Crotone, Foggia, L’Aquila, Norcia, Pesaro, Termoli

a Ancona, Bari, Crotone, Foggia, L’Aquila, Norcia, Pesaro, Termoli +11°C a Brescia, Rimini, Verona

a Brescia, Rimini, Verona +10°C a Bergamo, Cervia, Milano, Treviso

a Bergamo, Cervia, Milano, Treviso +9°C a Avellino, Benevento, Novara, Padova, Udine, Venezia

a Avellino, Benevento, Novara, Padova, Udine, Venezia +8°C a Bologna, Campobasso, Forlì, Torino

a Bologna, Campobasso, Forlì, Torino +7°C a Bolzano, Cuneo, Parma, Piacenza, Potenza, Trieste

a Bolzano, Cuneo, Parma, Piacenza, Potenza, Trieste +6°C a Aosta.

