Meteo, le temperature massime di oggi: +18°C a Siracusa

Gennaio si avvia verso una chiusura molto instabile e ad alto rischio meteo, con l’Italia esposta al transito ravvicinato di un vero treno di perturbazioni atlantiche. In rapida sequenza arriveranno sistemi carichi di piogge diffuse, rovesci localmente intensi, nevicate abbondanti sulle Alpi e venti forti o burrascosi, con mareggiate lungo i litorali più esposti. Il peggioramento entrerà nel vivo già nelle prossime ore e, fino a sabato 31, sono attesi più impulsi perturbati consecutivi. Sotto osservazione in particolare la prima perturbazione, che attraverserà l’intero Paese entro la giornata di mercoledì 28, aprendo la strada agli episodi successivi.

Le aree più a rischio per i cumulati di pioggia risultano Liguria, regioni tirreniche, Veneto e Friuli Venezia Giulia: qui sono possibili accumuli tra 50 e 100 mm, con picchi localmente superiori in caso di rovesci più persistenti o autorigeneranti. Sulle Alpi, oltre 1200–1400 metri, sono previste nevicate copiose con accumuli fino a 40–50 cm di neve fresca.

Il quadro complessivo richiede massima attenzione sia per il rischio idrogeologico (specie sui versanti più fragili e lungo i bacini già saturi), sia per le condizioni meteomarine, con mari spesso molto agitati e possibili mareggiate nelle fasi più ventose.

Temperature massime registrate in Italia

+18°C a Catania, Siracusa

a Catania, Siracusa +16°C a Crotone, Lampedusa, Reggio Calabria, Trapani

a Crotone, Lampedusa, Reggio Calabria, Trapani +15°C a Cagliari, Foggia, Gela, Grottaglie, Lamezia Terme, Latina, Lecce, Olbia, Palermo

a Cagliari, Foggia, Gela, Grottaglie, Lamezia Terme, Latina, Lecce, Olbia, Palermo +14°C a Alghero, Bari, Forlì, Frosinone, Messina, Napoli, Roma, S.Maria Di Leuca

a Alghero, Bari, Forlì, Frosinone, Messina, Napoli, Roma, S.Maria Di Leuca +13°C a Brindisi, Genova, Grosseto, Guidonia, Pantelleria

a Brindisi, Genova, Grosseto, Guidonia, Pantelleria +12°C a Ancona, Bologna, Cervia, Pescara, Pisa, Viterbo

a Ancona, Bologna, Cervia, Pescara, Pisa, Viterbo +11°C a Firenze, Rieti, Trieste

a Firenze, Rieti, Trieste +10°C a Albenga, Perugia, Rimini

a Albenga, Perugia, Rimini +9°C a Bergamo, Brescia, Padova, Parma, Treviso

a Bergamo, Brescia, Padova, Parma, Treviso +8°C a Verona

a Verona +7°C a Milano, Novara, Torino, Udine, Venezia

a Milano, Novara, Torino, Udine, Venezia +6°C a Bolzano, Cuneo, Piacenza

a Bolzano, Cuneo, Piacenza +4°C a Aosta

